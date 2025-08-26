Des Algériens se rendent en Tunisie pour acheter des pneus : le phénomène secoue les réseaux

Depuis plusieurs jours, des vidéos virales circulant sur les réseaux sociaux révèlent un phénomène qui prend de l’ampleur. De nombreux automobilistes algériens franchissent la frontière tunisienne pour se procurer des pneus ou des pièces pour leurs véhicules.

Là-bas, les produits sont disponibles, les prix plus attractifs et les stocks abondants attirent de nombreux conducteurs algériens. Les images partagées sur TikTok et Facebook montrent des vendeurs tunisiens accueillants et chaleureux, illustrant l’ampleur de cette pratique transfrontalière.

Certains en profitent pendant leurs vacances, d’autres se déplacent spécialement pour acheter ce dont ils ont besoin. Fuyant la pénurie et les tarifs élevés observés sur le marché national.

Selon des témoignages recueillis en ligne, les déplacements concernent aussi bien les pneus pour véhicules légers que certaines pièces détachées plus rares en Algérie.

Une enquête révèle des manquements massifs dans l’importation de pneus et pièces détachées en Algérie

Par ailleurs, selon des sources fiables au ministère du Commerce, une enquête approfondie sur les importations de pneus et pièces détachées a révélé des irrégularités importantes pour l’année 2025 et les années précédentes.

Sur 1 200 entreprises autorisées à importer, environ 500 n’ont rien importé. Tandis qu’environ 700 ont importé des quantités partielles, sans atteindre les quotas qui leur étaient attribués. Seules 600 entreprises, soit un tiers, ont respecté leurs engagements et mis sur le marché les volumes complets qui leur étaient alloués.

Un budget de 900 millions de dollars avait été prévu pour le premier semestre 2025 pour l’importation de pneus et pièces détachées. En raison des manquements constatés, il sera nécessaire de mobiliser le même montant pour le second semestre afin de couvrir les besoins. En incluant les entreprises qui n’ont pas respecté leurs obligations dans une liste noire (Black List).

Enfin, face à la pénurie et aux prix élevés en Algérie, les automobilistes se tournent vers la Tunisie. Car même en incluant le coût du déplacement, l’achat reste économiquement intéressant. De plus, selon les vidéos relayées sur les réseaux sociaux, les produits y sont garantis et stables. Contrairement aux hausses et à la pénurie parfois constatées localement.