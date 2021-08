Des Algériens mineurs au cœur d’une sanglante bagarre en Espagne

L’Espagne, l’eldorado d’une jeunesse Algérienne sans espoir, devient de plus en plus un enfer pour les candidats à la migration clandestine. Les Harragas se retrouvent finalement dans des centres de détention ou la vie est loin d’être facile. Outre les jeunes adultes, de plus en plus de mineurs algériens sont tentés par les traversées clandestines, ces derniers se heurtent à leur arrivée à un monde sans pitié.

Le média espagnol Ultima Hora a rapporté aujourd’hui, le lundi 23 aout, que plusieurs harragas Algériens dont l’age ne dépasse pas les 18 ans se sont retrouvés au cœur d’une sanglante bagarre entre migrants au sein d’un centre de détention espagnol dans la région de Palma. L’incident a été soldé par l’intervention des services de sécurité espagnols qui ont recensé plusieurs blessés.

Bagarre à l’arme blanche

Durant cette bagarre particulièrement sanglante d’après les informations rapportées par les médias espagnoles, les migrants illégaux, et parmi eux beaucoup de mineurs algériens, ont brandi des lames de rasoirs et se sont infligé plusieurs blessures.

Tout a commencé dans la journée du jeudi dernier, aux environs de 18 h, dans un centre de détention situé à prés de la capitale des Baléares. Des détenus ont commencé à se battre entre eux, et à crier des insultes en arabe, précise le média espagnol. Cela a nécessité l’intervention de la police, qui a appelé des renforts dès qu’elle avait remarqué que certains détenus étaient armés de couteaux et de lames de rasoir.

Toute cette bagarre aurait pour origine deux mineurs Algériens âges de 16 ans. Ces deux harragas ont semé la panique en brandissant des armes blanches en protestation à la confiscation de leurs téléphones portables. Cela s’est transformé par la suite en une violente rixe, lors de laquelle des détenus menaçaient de s’automutiler. Certains se sont même infligé des blessures aux bras, souligne le journal espagnol.