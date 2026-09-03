Des accords, de la formation et un transfert d’expertise: l’Algérie renforce sa coopération avec ce pays

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a reçu ce jeudi soir une délégation nigérienne de haut niveau. Cette rencontre a débouché sur la signature d’accords de coopération technique entre les deux pays.

Le secrétaire général du ministère de l’Équipement et des Infrastructures du Niger, Abdoulaye Ouma Ahmed, dirigeait cette délégation. Des directeurs généraux de laboratoires du secteur nigérien l’accompagnaient.

Une visite qui concrétise les engagements de Niamey

Cette visite s’inscrit dans la mise en œuvre des résultats de la deuxième session de la grande commission mixte algéro-nigérienne. Cette rencontre s’était tenue à Niamey les 23 et 24 mars 2026.

Elle complète également les engagements pris lors de la visite du ministre nigérien de l’Équipement et des Infrastructures, Salissou Mahaman Salissou, en Algérie. Cette visite avait eu lieu le 23 juin 2026.

Les deux délégations ont échangé leurs points de vue sur la mise en œuvre du protocole de coopération. Ce protocole avait été signé à Niamey le 24 mars 2026. Les discussions ont également porté sur le suivi des mémorandums d’entente.

Ces mémorandums lient l’Autorité nationale de contrôle technique des travaux publics (CTTP) et le Laboratoire central des travaux publics (LCTP) à leurs homologues nigériens. Les deux parties ont également examiné les perspectives d’élargissement du partenariat. Le renforcement des capacités techniques figurait également au programme des discussions.

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Plusieurs programmes de coopération examinés

La rencontre a permis d’aborder plusieurs projets d’accords à venir. Un projet de convention entre la CTTP et le Centre de qualité des travaux publics du Niger (CPTP) figure parmi ces textes. Un projet de plan d’action entre les deux institutions complète ce dispositif.

Un projet d’accord de formation et de réhabilitation a également été discuté. Ce texte concerne le Laboratoire central des travaux publics (LCTP) et le Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment du Niger (LNTPB). Un programme de formation destiné aux cadres techniques nigériens complète cette série d’initiatives.

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La signature effective des accords

Cette série de consultations a abouti à un résultat concret. Les laboratoires concernés ont signé des accords de coopération spécifiques. Les deux parties ont également adopté la version finale du plan d’action commun.

La mise en œuvre effective de ce plan démarre donc immédiatement sur le terrain. Le transfert d’expertise et la formation technique couvriront différents domaines des travaux publics et des infrastructures de base.

Cette coopération technique renforce les liens entre les deux pays. Elle favorise l’échange d’expertise dans le secteur des travaux publics. Cette dynamique contribue également à faire progresser les relations bilatérales entre l’Algérie et le Niger, deux pays unis par des liens historiques de fraternité.

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