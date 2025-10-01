Derradji déçu par l’inaction de Mahrez et Mohamed Salah concernant Gaza

Certains footballeurs ont voulu faire une initiative et montrer leur voix concernant le conflit à Gaza. Mais il y a eu une négligence de la part de certaines stars du foot arabe, entre autres Riyad Mahrez et Mohamed Salah, selon Hafid Derradji.

La guerre à Gaza va boucler sa deuxième année le 7 octobre prochain. Toutefois, les footballeurs arabes, notamment les stars, n’ont pris aucune initiative concrète pour soutenir le peuple frère. Hafid Derradji, connu pour son soutien indéfectible à la Palestine à travers ses publications sur les réseaux sociaux, révèle que certains joueurs ont voulu faire une première action, mais il y a eu une négligence de la part de certains footballeurs mondiaux, entre autres Mohamed Salah et Riyad Mahrez.

« Il y a eu bel et bien certaines initiatives individuelles de la part de nombreux joueurs, mais il y a eu, en parallèle, une grande négligence de la part des stars. Je ne parle pas des petits joueurs, par exemple ce qui s’était passé à Youcef Atal en France, dont le niveau n’est pas celui de Riyad Mahrez, Mohamed Salah ou encore Omar Marmoush, pour ne citer que ceux-là », dira-t-il d’emblée, dans une déclaration accordée à « Al-Jazeera Mubasher ».

Visiblement, les stars du foot arabe auraient subi des pressions pour ne pas soutenir Gaza. « Les sportifs, les footballeurs en particulier, n’ont pas été au niveau des attentes des supporters arabes, ni au niveau de leur valeur technique. Ceci pourrait être expliqué par les pressions qu’ils ont subies, mais il est important de reconnaître que ce qui se passe à Gaza ne laisse indifférent ni les êtres humains ni les pierres », explique Derradji.

Guerre à Gaza : Amnesty presse la FIFA et l’UEFA d’exclure Israël

Amnesty International monte au créneau et demande la suspension immédiate d’Israël des compétitions internationales de football. L’ONG pointe du doigt la participation de six équipes des colonies de Cisjordanie au championnat israélien, une situation jugée contraire au droit international et aux règlements de la FIFA.

Dans un contexte particulièrement tendu, alors qu’Israël se prépare pour ses matchs de qualification à la Coupe du monde, Agnes Callamard, secrétaire générale d’Amnesty, dénonce le bilan dramatique à Gaza : plus de 65 000 morts, dont 800 sportifs et officiels. L’organisation qualifie ces actes de génocide et appelle à des sanctions sportives immédiates.

La FIFA, par la voix de son vice-président Victor Montagliani, renvoie la responsabilité à l’UEFA, Israël étant affilié à la confédération européenne. De son côté, Moshe Zuares, président de la fédération israélienne, minimise l’impact potentiel d’une telle suspension, rappelant que l’exclusion de la Russie des compétitions internationales n’a pas mis fin au conflit en Ukraine.

Malgré la réunion prévue du Conseil de la FIFA, la question de la suspension d’Israël n’est pas inscrite à l’ordre du jour, laissant planer le doute sur une possible action des instances footballistiques internationales.

