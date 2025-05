Dernières heures pour dire non : vos données sur Facebook et Instagram bientôt utilisées par Meta

Il ne reste que quelques heures pour s’opposer à l’utilisation prochaine par Meta des données des utilisateurs, établi en Europe, de Facebook et Instagram pour l’entraînement de ses systèmes d’intelligence artificielle, comme annoncé dans un précédent communiqué.

Concrètement, le groupe pourra utiliser les publications et les commentaires rendus publics par les utilisateurs, âgés de plus de 18 ans de la plateforme. La bonne nouvelle est que Meta n’envisage pas de faire recours aux messages privés des internautes avec leurs amis et leurs familles pour entraîner ses modèles d’IA.

Méta s’apprête à utiliser vos données personnelles sur Facebook et Instagram

Utilisateurs de Facebook et d’Instagram, il ne vous reste que quelques heures pour agir. Dès le mardi 27 mai 2025 à minuit, Méta commencera à utiliser les contenus publics de ses utilisateurs européens âgés de plus de 18 ans. Et ce pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle.

Si elles sont publiques, les photos et les publications des utilisateurs des deux réseaux sociaux seront dès ce mardi pour entraîner la nouvelle intelligence artificielle du groupe Meta. Une modification déjà annoncée depuis le 14 avril dernier.

Il y a quelques semaines, le groupe a lancé Meta AI dans l’UE, ce qui a constitué la première étape vers la mise à disposition gratuite de la fonction de chat au sein des applications de messagerie que les personnes apprécient, à savoir : Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

Une manœuvre en quelques clics pour empêcher l’utilisation de vos données personnelles

Par ailleurs, les personnes basées dans l’Union européenne recevront des notifications pour expliquer le type de données que Meta va commencer à utiliser et comment cela va améliorer son intelligence artificielle et l’expérience utilisateur globale.

Ces notifications comprendront également un lien vers un formulaire permettant aux personnes de s’opposer à tout moment à l’utilisation de leurs données personnelles de cette manière.

Pour ceux qui ne souhaitent pas voir leurs publications utilisées par Méta, la procédure est simple et rapide. Il suffit de remplir directement le formulaire d’opposition, que ce soit sur Facebook (cliquer ici) ou Instagram (par ici). Les opposants à cette pratique peuvent également se rendre sur leur compte Instagram, accéder à leurs profils respectifs et cliquer sur les trois barres en haut à droite de l’écran. Puis, sur la ligne « Centres de confidentialité », et enfin sur le mot « s’opposer ».

Si les comptes Instagram et Facebook sont reliés au même « centre de comptes », l’opposition sera appliquée à l’ensemble de ces derniers.

