Dernière « Goutte d’Or », le chant du cygne d’Ahmed Benaïssa

Figure emblématique du théâtre, de la télévision et du cinéma algérien, Ahmed Benaïssa est décédé vendredi 20 mai à Cannes, à l’âge de 78 ans. L’acteur et metteur en scène a été « foudroyé par un malaise » quelques heures seulement avant la projection de Goutte d’or, film de Clément Cogitore dans lequel dans lequel le regretté est à l’affiche aux côtés de Karim Leklou, la star de Bac Nord.

Goutte d’Or, Sons Of Ramses

Goutte d’or est un long-métrage de Clément Cogitore et produit par Kazak Productions (2022). Il s’agit d’un drame de 1 h 38 qui a vu la participation de Karim Leklou, Yilin Yang, Malik Zidi. Ahmed Benaïssa y tient un second rôle ; il joue le personnage de Younes.

Le film est présenté à la Semaine internationale de la Critique au Festival de Cannes 2022 en séance spéciale. Sur le site de l’événement, on peut en lire le synopsis : « Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. »

Les hommages de Clément Cogitore et de Karim Leklou

En dépit de sa profonde tristesse, l’équipe de Goutte d’Or a tenu à assister à la projection du film lors de « La Semaine de la Critique ». Le réalisateur Clément Cogitore ainsi que l’acteur Karim Leklou ont rendu un hommage appuyé à Ahmed Benaïssa.

Clément Cogitore, réalisateur du film, se souvient de cette journée du vendredi 20 mai. Dans les colonnes de Nice-Matin, il déclare : « C’était une journée comme je n’en ai jamais vécu. Ahmed Benaïssa était arrivé jeudi soir à Cannes. J’ai eu le temps de le serrer dans mes bras avant de partir pour une interview. Il devait être avec nous pour dîner, mais il ne s’est pas senti bien. Il est décédé dans la nuit, soudainement. C’était terrible, on a encore du mal à réaliser, on est tous choqués. »

« Vendredi, c’était très bizarre. Il y avait à la fois une immense tristesse de ne pas l’avoir avec nous pour la projection, mélangée à la joie de présenter le film. Quand ses scènes sont apparues sur l’écran, c’était particulier. J’ai ressenti un silence encore plus grand dans la salle. J’espère qu’à Paris ou à Alger, on lui rendra de beaux hommages. C’était un monument du cinéma algérien », conclut Clément Cogitore

Pour l’acteur Karim Leklou, vedette de la série « Hippocrate » et du film « Bac Nord », Ahmed Benaïssa incarnait « un immense artiste ». « Je suis très triste, mais je suis ravi d’avoir eu la chance de tourner avec ce grand monsieur du cinéma. C’était un artiste délicat, précieux, léger, amusant. J’ai adoré travailler avec lui », a-t-il dit.

Retour sur l’œuvre artistique d’Ahmed Benaïssa

Ahmed Benaïssa a joué, au cours d’une carrière qui aura duré plus d’un demi-siècle, dans plus de 120 films. Il a collaboré avec de nombreux réalisateurs comme Merzak Allouache dans « Harragas » ou encore Rachid Bouchareb dans « Hors la loi ». Ahmed Benaissa a aussi participé à des productions algériennes saluées à l’international, à l’instar de « Le sang des loups » et « De Hollywood à Tamanrasset ». Ces dernières années, on a pu voir le voir dans « Les Fantômes » d’Ismaël d’Arnaud Desplechin et « Papicha » de Mounia Meddour. Sur scène, le regretté a également mené de multiples projets à Alger et Oran. C’est lui qui avait dirigé le théâtre régional de Sidi Bel Abbes pendant toute la tragédie de la décennie noire.