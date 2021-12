Dernière décision de la FIFA : 7 joueurs algériens concernés

À deux semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses protégés sont déterminés et motivés comme jamais, afin de revenir en Algérie avec le titre des Champions d’Afrique.

En effet, les préparatifs de l’équipe nationale et leurs séances d’entrainements débuteront officiellement demain à Doha, au Qatar, sous la supervision du coach Belmadi.

Le recensement des Verts qui vont entamer lesdits entrainements, ce lundi 27 décembre à Doha, est désormais incomplet. En fait, sept joueurs seront absents, au vu de la récente décision de la FIFA, portant sur l’obligation de ces derniers à rester avec leurs clubs, jusqu’au 3 janvier de l’année prochaine.

Toutefois, la Fédération algérienne de football (FAF) a reçu l’acceptation des clubs dont lesquels évoluent plusieurs footballeurs algériens, pour rejoindre leurs coéquipiers, à l’exception de Riyad Mahrez et Said Benrahma.

Le recensement de Belmadi devrait s’accomplir le 3 janvier

La FAF a également entamé des négociations avec des clubs de championnat belge et saoudien pour permettre à Adem Zorgane (Sporting de Charleroi), Réda Halaimia (K Beerschot VA), Rais M’bolhi (Ettifaq FC), Sofiane Bendebka (Al-Fateh SC) et Moustapha Zeghba (Damac FC) de rejoindre les entrainements avec les Verts plus tôt.

Dans le même sillage, le recensement de Djamel Belmadi devrait être complété le 3 janvier 2022, 6 jours seulement avant le coup d’envoi de la CAN, et 8 jours avant la première confrontation des Fennecs dans ce tournoi africain, face à leurs adversaires de Sierra Leone.

Rappelant que la FIFA a adressé dernièrement une correspondance aux différentes sélections africaines, censées participer à la Coupe d’Afrique au Cameroun, à savoir la sélection de Belmadi, portant sur laisser ses joueurs qui évoluent en Europe avec leurs clubs jusqu’au 3 janvier.