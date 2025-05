Dernière chance pour les élèves des 3 cycles : Les rattrapages débutent à partir de cette date

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé la date des épreuves de rattrapage pour les trois paliers de l’enseignement primaire, moyen et secondaire au 23 juin prochain, avec une durée de deux jours seulement attribués à chaque niveau.

Selon le calendrier officiel du ministère, les épreuves concerneront les élèves des 2ᵉ, 3ᵉ et 4ᵉ années primaires, ainsi que ceux des 1ʳᵉ, 2ᵉ et 3ᵉ années moyennes, les 23 et 24 juin.

Ces examens s’adressent aux élèves n’ayant pas obtenu une moyenne de 5/10 pour le palier primaire, et de 10/20 pour les cycles moyen et secondaire.

Une mesure qui vise à offrir une seconde chance aux élèves en difficulté avant la clôture de l’année scolaire.

Sensibilisation réussie : Les élèves adoptent les bons gestes

Le ministère de l’Éducation nationale a exprimé, ce mercredi, sa profonde satisfaction face à l’adhésion massive à la campagne nationale « Non au déchirement des cahiers ».

Cette initiative, visant à ancrer des comportements éducatifs sains et à renforcer la citoyenneté au sein des établissements scolaires, est qualifiée par le ministère d’« exemple remarquable de synergie entre la communauté éducative et la société civile ». Objectif : préserver le symbolisme des outils scolaires et élever la qualité du système éducatif.

Dans un message de remerciement, le ministère a souligné que cette campagne reflète « une conscience collective avancée de l’importance de protéger le matériel pédagogique et de respecter les efforts de l’État et de la société pour promouvoir l’école ».

🟢 À LIRE AUSSI : Chaos des cahiers déchirés en fin d’année : Le ministre impose une mesure stricte

Une mention spéciale a été adressée aux élèves pour leur discipline, ainsi qu’aux familles, aux directeurs d’établissements, aux inspecteurs, aux enseignants et au personnel administratif pour leur engagement sur le terrain.

Le ministère a également salué le rôle clé de l’Observatoire national de la société civile, des associations locales et des fédérations de parents d’élèves, dont les actions de sensibilisation « ont marqué les salles de classe et les écoles ».

Les partenaires sociaux, ainsi que les associations de parents d’élèves, ont été remerciés pour leur contribution à « inculquer aux élèves un comportement civique et un usage responsable des cahiers scolaires ».

🟢 À LIRE AUSSI : Cahiers déchirés, école dévalorisée : l’inquiétant rituel de fin d’année alarme les responsables

Pour le ministère, cette campagne dépasse le simple cadre d’une opération ponctuelle : « C’est une étape éducative noble, qui a consolidé les valeurs, éveillé une conscience sociétale et réaffirmé le rôle de l’école algérienne comme creuset d’espoir et de formation de citoyens responsables ».

En conclusion, le ministère a réaffirmé son attachement à ce type d’initiatives, « qui renforcent l’esprit de solidarité nationale et le respect du système éducatif ». Une manière de rappeler que l’école reste, plus que jamais, un sanctuaire à préserver.