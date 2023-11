Le plus important événement culturel en Algérie prendra fin aujourd’hui. Tenu du 25 octobre au 04 novembre, le Salon International du Livre d’Alger fermera ses portes ce soir. Une édition marquée par le retour du public après la délicate période du Covid-19.

Ainsi, lors de cette journée de clôture, le commissaire du salon, Mohamed Iguerb, est revenu en chiffre sur cette 26e édition du SILA.

En conférence de presse, Iguerb a indiqué que le nombre « record » des visiteurs. Le SILA 2023 a accueilli plus de 2 700.000 de visiteurs. Un chiffre qui atteste de l’intérêt que les Algériens portent à ce rendez-vous livresque.

La date de la prochaine édition du SILA

Lors de la conférence de presse animée aujourd’hui en marge de la clôture du Salon International du Livre d’Alger, Mohamed Iguerb, commissaire de la 26ᵉ édition du SILA a indiqué que la prochaine édition de ce salon aura lieu « du 30 octobre au 9 novembre 2024 ».

L’édition de 2023 du SILA a connu la participation de 230 invités, entre écrivains, historiens et intellectuels, 487 exposants d’Afrique, 276 nationaux, 361 du monde arabe et 725 d’autres pays ont animé ce rendez-vous annuel dédié au plus précieux bien matériel de l’humanité, le livre.

