Dernier jour du mois de Ramadan : que nous réserve la météo en Algérie ce mardi 9 avril ?

En ce mardi 9 avril, qui marque également la fin du mois sacré de Ramadan 2024, nos regards se tournent vers le ciel, impatients de découvrir ce que la météo nous réserve en Algérie à la veille de la célébration de l’Aïd el-Fitr. Après plusieurs jours de chaleur intense ayant enveloppé diverses régions du pays, un changement est en vue : le ciel se pare de nuages et les températures amorcent une baisse bienvenue.

Selon les dernières prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mardi 9 avril, nous attendons un ciel généralement voilé à localement couvert sur les régions Ouest et Centre de l’Algérie. Des averses, parfois orageuses, seront aussi au rendez-vous, mais devraient progressivement s’estomper en début d’après-midi.

Pour les régions Est du pays, le ciel sera aussi généralement voilé à localement couvert, avec des pluies parfois orageuses en fin de journée, et potentiellement plus intenses localement pendant la nuit. Quant aux régions sahariennes, elles devraient bénéficier d’un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, a encore précisé Météo Algérie.

Du côté des températures, le mercure affiche une légère baisse après la récente vague de chaleur. Les maximales oscilleront aujourd’hui entre 18 et 26 °C le long des côtes, entre 14 et 28 °C dans les régions intérieures du pays et entre 24 à 42 °C dans les régions sahariennes.

Alerte Météo : vents violents et vents de sable dans ces wilayas !

En plus de cette évolution météorologique, des vents violents et des épisodes de vent de sable persistent dans certaines régions de notre vaste Sud. En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte jaune pour « vent violent » et « vent de sable » dans les wilayas de Timimoun, Béni Abbes, El Meniaa, El Bayadh, Naama et Béchar. Il est donc crucial de rester vigilant, surtout sur les routes, en raison des possibles tourbillons de sable pouvant entraîner une réduction de la visibilité.

