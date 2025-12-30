Dernier jour de 2025 sous le froid : pluies et chute des températures prévues en Algérie ce 31/12

Alors que le rideau s’apprête à tomber sur l’année 2025, la météo reste fidèle à elle-même : imprévisible, contrastée et marquée par des extrêmes. Après un été particulièrement éprouvant, dominé par des vagues de chaleur intenses, l’hiver s’installe désormais avec autorité sur une large partie du territoire national. Ce mercredi 31 décembre, dernier jour de l’année, s’annonce ainsi sous le signe d’un temps froid et pluvieux dans plusieurs régions du pays.

Selon un communiqué publié par l’Office national de la météorologie (ONM), des pluies accompagnées d’une vague de froid toucheront plusieurs wilayas au cours de cette journée. Une situation météorologique typiquement hivernale, qui vient confirmer la tendance observée depuis plusieurs jours et qui impose une vigilance accrue, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur.

🟢 À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : une secousse tellurique secoue cette wilaya ce mardi 30 décembre

Dans un bulletin d’alerte de niveau 1, classé en vigilance jaune, les services de Météo Algérie ont détaillé la liste des wilayas concernées par ces précipitations. Il s’agit d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Sidi Bel Abbès, Tlemcen ainsi que Naâma. Sur ces régions, les pluies devraient persister par intermittence tout au long de la journée, avec des intensités variables selon les zones et les périodes.

Les régions côtières, déjà bien arrosées ces derniers jours, continueront donc de composer avec un ciel chargé et une atmosphère humide. Cette configuration météorologique pourrait entraîner localement des routes glissantes et une baisse de visibilité, en particulier durant les heures matinales et nocturnes.

Météo Algérie : chute du mercure dans plusieurs régions du pays !

Au-delà des précipitations, l’ONM attire également l’attention sur une baisse marquée des températures dans plusieurs wilayas de l’intérieur et de l’Est du pays. Les régions de Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma feront face à une véritable vague de froid. Dans ces zones, le mercure enregistrera des niveaux nettement inférieurs aux normales saisonnières, renforçant la sensation de froid, notamment durant la nuit et au petit matin.

🟢 À LIRE AUSSI : Oran endeuillée par l’effondrement partiel d’un immeuble ancien : le wali visite les lieux

Cette chute des températures pourrait accentuer les risques de gel, en particulier sur les hauts plateaux et dans les zones exposées. Les agriculteurs, les automobilistes et les habitants des régions concernées sont ainsi appelés à la prudence, face à des conditions climatiques parfois difficiles.

En ce dernier jour de l’année 2025, la météo semble rappeler que l’hiver ne fait que commencer. Un contexte climatique qui invite à la vigilance, mais aussi à l’adaptation, alors que le pays s’apprête à tourner la page d’une année météorologiquement intense pour accueillir 2026 sous un ciel encore incertain.