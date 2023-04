Dernier épisode d’Eddama : le public reste sur sa faim et exprime sa déception sur la toile

Après le succès retentissant des premiers épisodes d’Eddama, les fans de la série dramatique ont été déçus par le dernier épisode diffusé hier soir, qui n’a pas répondu à leurs attentes élevées ! Sur la toile, de nombreux internautes ont, de ce fait, exprimé leur mécontentement quant à la conclusion de la série, d’autant plus que les premiers épisodes étaient considérés comme parfaits.

Un point de critique majeur évoqué par les internautes est que la fin de la série était floue et incompréhensible. Dans le détail, plusieurs acteurs principaux de la série étaient absents dans ce dernier épisode, ce qui a laissé les téléspectateurs perplexes quant à l’évolution de l’intrigue. De plus, certains ont noté que les scènes étaient mal structurées et comportaient des lacunes évidentes dans la narration, ce qui a rendu la compréhension de l’épisode difficile.

Le scénario d’Eddama a-t-il été remanié ?

Face à cette vague de déception, les internautes ont émis l’hypothèse que le scénario de la série avait été remanié pour tenter de plaire à une minorité de spectateurs qui avaient critiqué la série pour sa représentation de la drogue et de la violence. En effet, certains estiment que ces changements ont compromis la cohérence globale de la série et ont conduit à une conclusion décevante pour les fans fidèles.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre, avec de nombreux commentaires négatifs exprimant la déception des téléspectateurs. Certains ont exprimé leur frustration face à une fin qui n’a pas répondu à leurs attentes après avoir suivi attentivement plusieurs épisodes de la série qui a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux.

D’autres ont exprimé leur confusion face à l’évolution soudaine de l’intrigue et au manque de clarté dans la conclusion, estimant que la fin aurait pu être mieux satisfaisante !

Dernier épisode d’Eddama : Allem met fin à ses jours… Billel derrière les barreaux

Le sort tragique des acteurs de la série « Eddama » dans le dernier épisode a laissé les fans sous le choc. En effet, la majorité des personnages principaux ont connu des destinées sombres et éprouvantes, marquées par la trahison, la violence et la perte !

Dans le détail, l’acteur principal Allem (Mustapha Laribi), a décidé de mettre fin à sa vie. Incapable de supporter l’infidélité de son entourage, notamment celle de son frère Reda qui lui avait volé une pièce précieuse, ainsi que de son ami Rachid qui voulait le tuer, Allem a succombé à la douleur et au désespoir.

Billel, le fils de Houria, a, quant à lui, connu un destin tragique. Accusé du meurtre de Hamza, son voisin et associé de sa mère, Billel a été arrêté par la police alors qu’il tentait de quitter clandestinement le pays. Raouf, le fils ainé de Houria a, de sa part, perdu sa petite-amie Razika à cause de son frère Billel, impliqué dans le meurtre d’Hamza (l’oncle de Razika et Nawel). Cela sans oublier que Billel avait agressé sexuellement Nawel, la sœur de Razika.

Reda et Zakia mariés, Koutaiba tué, Houria ruiné !

Reda, après avoir volé la pièce de son frère, a acheté une maison loin de son quartier et s’est marié à Zakia. Ensemble, ils ont élevé le fils de Zakia, dont le père est décédé. Houria, interprétée par Rym Takoucht, a vu sa vie bouleverser en perdant sa fortune. Elle a dû faire face à des revers financiers et à des défis personnels, remettant en question son statut social et sa position dans la société.

Koutiba, l’ancien complice de Djaouida, a également connu une fin tragique en étant tué suite à un complot fomenté par Djaouida et Houria. Lynda, l’ex-femme d’Allem, est restée seule après son divorce, car Allem ne voulait plus qu’elle fasse partie de sa vie. Elle a dû faire face à la solitude et à la désillusion, confrontée à la réalité d’une relation brisée.

Djaouida, un personnage central de la série, était étrangement absente dans le dernier épisode, malgré son rôle clé dans l’ensemble de l’intrigue. Son absence a laissé les téléspectateurs perplexes et déçus. En revanche, Saliha Tchaklala est restée en paix avec ses deux nièces orphelines, Razika et Nawel. Saliha a joué un rôle de soutien et d’amour envers ses nièces, offrant un semblant de réconfort.