Dernier épisode de la série El Batha : leçon de vie et record d’audience

Tout ne s’est pas passé comme prévu ! Ce qui devait être une belle fin, s’est transformé en un cauchemar pour Laz ! Le dernier épisode de la sitcom « El Batha » a été diffusé hier, le moins que l’on puisse dire est que cet épisode a connu un succès retentissant. Émotions et leçon de vie, El Batha a pu résumer la vie de plusieurs jeunes algériens en 20 épisodes !

En seulement 17 heures, le dernier épisode a déjà atteint 1,8 million de vues sur YouTube, générant ainsi un grand buzz sur les réseaux sociaux. En effet, les séquences de cet épisode ont été largement relayées, et les internautes ont salué les performances de Nabil Asli, l’acteur principal, pour sa capacité à passer du registre comique au registre dramatique avec brio !

Pour rappel, la série raconte l’histoire de Laz, un jeune houmiste qui a pris part à plusieurs bagarres de gang de quartiers. En effet, Laz ne cesse de se vanter, affirmant avoir 17 jugements dans son casier judiciaire (le meilleur score au niveau national, selon ses dires). Laz était en relation avec Rabiaa, son ex-fiancée et voisine, qui était contrainte de l’attendre pendant une longue période pour se marier. Cependant, Laz a renoncé à sa relation avec Rabiaa afin de poursuivre ses mésaventures en tant qu’un membre de gang de quartier.

Une fin inattendue !

Dans le dernier épisode, Rabiaa a décidé de commencer une nouvelle vie et de tracer un nouveau départ avec une personne qui mérite son amour, ce qui n’était pas au goût de Laz. Celui-ci a essayé de détruire la nouvelle vie de Rabiaa, ce qui lui a valu la prison et un 18e jugement qui s’est ajouté à son casier judiciaire. Cependant, contrairement à ses précédents jugements, Laz n’était pas du tout fier de ce nouveau record.

À vrai dire, Nabil Asli a su incarner avec justesse les différentes facettes de son personnage, passant de la comédie au drame avec une grande crédibilité. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires élogieux à son égard, soulignant son talent d’acteur et sa capacité à donner vie à un personnage complexe comme Laz.

Un message clair véhiculé aux jeunes algériens

Après sa sortie de la prison, Laz a été confronté à une réalité amère : tandis que ses voisins et ses amis ont commencé une nouvelle vie et ont construit des familles, il s’est retrouvé seul. Dans le détail, Rabiaa, l’ex-fiancée de Laz, s’est mariée et a même eu une fille, en plus de sa réussite professionnelle.

D’ailleurs, même son ennemi Bounar, a fondé une famille avec trois enfants et une épouse aimante. Cette réalité contrastait fortement avec celle de Laz, qui a détruit sa propre vie en accumulant les problèmes judiciaires et les conflits. Donc vous l’aurez compris, la série a réussi à véhiculer un message clair aux téléspectateurs, mettant en évidence les conséquences des actions impulsives et irresponsables de Laz. Les internautes ont salué cette approche réaliste de la vie et ont apprécié le message adressé aux jeunes de nos jours.

En effet, l’évolution des personnages et la conclusion de l’histoire de Laz ont ému les téléspectateurs. La série « El Batha » a ainsi offert une idée globale sur les choix de vie et les conséquences qui en découlent.