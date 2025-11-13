Dernier délai le 15/11 : Algérie Télécom adresse un rappel important à ses abonnés

Algérie Télécom a lancé ce mercredi un appel urgent à l’ensemble de ses clients : les abonnés disposant de factures téléphoniques impayées sont invités à les régler dans les plus brefs délais afin d’éviter la suspension temporaire de leurs services à partir de samedi. L’opérateur public souligne que cette mesure vise à garantir une meilleure gestion du réseau et la continuité des prestations pour l’ensemble de ses usagers.

Factures impayées : Algérie Télécom avertit ses abonnés d’une suspension prochaine

Dans un communiqué, Algérie Télécom rappelle que le règlement des factures est désormais plus simple et rapide qu’auparavant. Grâce à la modernisation de ses plateformes numériques, les abonnés peuvent désormais payer leurs factures sans se déplacer et même sans connaître leur numéro de facture. Cette évolution s’inscrit dans la politique de digitalisation adoptée par l’entreprise pour faciliter la vie de ses clients et renforcer l’usage des paiements électroniques en Algérie.

Pour cela, plusieurs canaux sont mis à la disposition du public : l’application My Idoom, l’Espace client en ligne, la plateforme de paiement électronique d’Algérie Télécom, ainsi que les applications de paiement mobile BaridiMob et Wimpay. Les paiements peuvent également être effectués dans toutes les agences commerciales réparties sur le territoire national.

L’entreprise précise que ces outils numériques permettent aux clients de régler leurs factures à tout moment et en toute sécurité, tout en leur évitant les files d’attente dans les agences. « Le paiement en ligne représente un gain de temps considérable et contribue à la modernisation de notre relation avec les abonnés », indique la société dans son communiqué.

Payer sans se déplacer : Algérie Télécom modernise le règlement des factures

Par ailleurs, Algérie Télécom rassure ses usagers sur la disponibilité de son service clientèle, prêt à répondre à toutes les préoccupations. Les clients peuvent obtenir assistance et informations via les comptes officiels de l’entreprise sur les réseaux sociaux ou en appelant le numéro court 12.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts continus d’Algérie Télécom pour améliorer la qualité de ses services et promouvoir l’usage des outils numériques à l’échelle nationale. En encourageant les paiements électroniques, l’entreprise espère non seulement réduire les retards de règlement, mais aussi renforcer la transparence et la fluidité des transactions.

Avec cette initiative, l’opérateur historique veut consolider sa position de leader dans le secteur des télécommunications tout en accompagnant la transition numérique du pays. Algérie Télécom affirme ainsi son engagement à offrir des services modernes, accessibles et adaptés aux besoins croissants des utilisateurs connectés.