Dernier avertissement d’Algérie Télécom : attention aux mauvaises surprises ce samedi

Algérie Télécom a lancé un ultime appel à sa clientèle. L’opérateur national a pressé, ce jeudi, tous les détenteurs de factures téléphoniques impayées à régulariser leur situation de toute urgence. L’opérateur souhaite ainsi leur permettre d’éviter la suspension temporaire de leurs services, une mesure qui prendra effet dès ce samedi.

Dans un communiqué diffusé, l’entreprise souligne l’importance de cette démarche et insiste sur la facilité avec laquelle les clients peuvent s’acquitter de leurs dus. L’ère du déplacement et de la recherche fastidieuse du numéro de facture semble révolue, du moins pour le paiement.

Algérie Télécom met en avant la multiplicité des canaux de paiement électronique disponibles pour la commodité de ses abonnés. Le règlement peut être effectué sans effort via :

L’application mobile « My Idoom ».

L’Espace Client en ligne.

La plateforme officielle de paiement électronique d’Algérie Télécom.

Les applications bancaires populaires « BaridiMob » et « Wimpay ».

Pour les clients privilégiant l’interaction physique, le règlement reste également possible directement au niveau des agences commerciales d’Algérie Télécom à travers tout le territoire.

En conclusion, l’opérateur rappelle à ses clients que le service clientèle reste entièrement mobilisé pour répondre à toute demande d’information. Les abonnés peuvent contacter l’entreprise via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ou en composant le numéro d’appel unifié, le 12.

L’horloge tourne pour les retardataires ; le maintien d’une connexion ininterrompue dépend désormais de leur action rapide.

Algérie Télécom révolutionne son offre 4G avec une formule sans engagement

L’opérateur historique a annoncé, ce mardi, le lancement d’une nouvelle formule d’abonnement sans engagement pour son offre Internet 4G, offrant une flexibilité très attendue par les consommateurs.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de moderniser et de simplifier l’accès à l’Internet haut débit pour tous les citoyens.

La nouvelle formule se distingue par son caractère particulièrement avantageux. Dans son communiqué, Algérie Télécom a détaillé une proposition commerciale, regroupant des services et des équipements à un prix unique et compétitif : 7500 dinars algériens (DA).

Cette offre exceptionnelle comprend :

Un volume de données colossal de 1000 Go , assurant une navigation sereine pour une période prolongée.

, assurant une navigation sereine pour une période prolongée. Une validité de 90 jours pour le volume de données, permettant aux utilisateurs de gérer leur consommation sur trois mois.

pour le volume de données, permettant aux utilisateurs de gérer leur consommation sur trois mois. Des appels illimités , un atout majeur pour rester connecté avec ses proches et ses partenaires sans se soucier du coût des communications.

, un atout majeur pour rester connecté avec ses proches et ses partenaires sans se soucier du coût des communications. Un modem 4G offert.

Le principal attrait de cette nouvelle formule réside dans son absence d’engagement. Algérie Télécom encourage ainsi ses clients à souscrire et à bénéficier d’une connexion conséquente, sans la contrainte d’un contrat à longue durée. Ce choix stratégique répond directement à la demande croissante de flexibilité dans les services de télécommunication.

Avec un volume de 1000 Go, l’opérateur s’adresse non seulement aux utilisateurs occasionnels mais aussi aux foyers et petites entreprises nécessitant une grande capacité de connexion pour le télétravail, le streaming ou le jeu en ligne.

Les citoyens désireux de profiter de cette formule peuvent se rapprocher des agences commerciales d’Algérie Télécom ou consulter la page officielle de l’offre pour de plus amples informations : https://www.algerietelecom.dz/…/part…/4g-lte-idoom-prod7.