Derby MCA – USMA : mauvaise nouvelle pour les supporters

Le grand derby algérois entre le MC Alger et l’USM Alger est programmé pour le lundi 31 mars au stade Ali Ammar, dans le cadre de la mise à jour de la 17e journée de Ligue 1. Une affiche toujours très attendue par les passionnés du ballon rond, mais qui, cette fois-ci, se déroulera dans des circonstances bien particulières.

En effet, cette grande empoignade entre les deux éternels rivaux se jouera à huis clos, une décision qui a suscité une grande déception chez les supporters des deux camps. Déjà privés de déplacement en raison des mesures habituelles encadrant les matchs à risque, les supporters usmistes ne feront pas le déplacement. Mais la surprise est venue du côté mouloudéen, puisque les fans du MCA seront également absents des tribunes.

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5e infraction, synonyme de huis clos !

Cette situation fait suite à la sanction infligée par la Commission de discipline à l’encontre du club algérois, après les incidents survenus lors de la dernière rencontre face à l’USM Khenchela. L’utilisation de fumigènes et les jets de projectiles ont été sévèrement sanctionnés, d’autant plus qu’il s’agit de la cinquième infraction enregistrée depuis le début de la saison. Une récidive qui a automatiquement entraîné un huis clos, conformément au règlement en vigueur.

La nouvelle est tombée comme un véritable couperet pour les supporters du MCA, les célèbres « Chnaoua », qui espéraient vivre ce derby dans une ambiance électrique comme à l’accoutumée. Car il faut bien le dire, un MC Alger – USM Alger sans public perd inévitablement de sa saveur. L’intensité des tribunes, les chants et la ferveur populaire font partie intégrante de l’identité de ce rendez-vous incontournable du football algérien.

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Impact sur le spectacle et le niveau de jeu

À cette absence du public s’ajoute un autre élément qui risque d’impacter la qualité du spectacle : l’indisponibilité de plusieurs internationaux des deux équipes, retenus en sélection durant cette trêve internationale du mois de mars. Un paramètre non négligeable qui pourrait influencer le niveau de jeu et les choix des entraîneurs.

Ainsi, tous les ingrédients d’un grand derby semblent réunis… sauf l’essentiel : l’ambiance. Dans ces conditions, les acteurs devront puiser dans leurs ressources mentales pour offrir un match à la hauteur des attentes, malgré un contexte peu habituel. Reste à savoir si la magie du derby opérera tout de même sur le rectangle vert, en l’absence de ce douzième homme qui fait habituellement toute la différence.

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