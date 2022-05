La fédération Algérienne de football a publié un nouveau communiqué cet après midi. Mais cette fois, c’est pour répondre aux médias Camerounais. Elle condamne leur dérapage médiatique qui porte atteinte au sélectionneur national Djamel Belmadi et à la FAF.

Visiblement, le fameux match Algérie-Cameroun a prit une ampleur qui dépasse le cadre sportif. En effet, plusieurs médias Camerounais s’en sont pris à Djamel Belmadi, juste parce qu’il a critiqué l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama. Certains ont même osé appeler à des sanctions contre le sélectionneur national.

Dimanche dernier, un autre journaliste Camerounais a jeté un pavé dans la marre. Il s’est attaqué à Belmadi en le traitant de «terroriste». Une énième déclaration qui porte atteinte à ce dernier, ce qui a fait réagir la fédération Algérienne de football.

La FAF condamne

Il faut dire que la première instance du football national n’est pas restée sans voix. réagi aux propos outranciers, xénophobes et diffamants tenus à l’égard de Djamel Belmadi tenus dans un édito d’un média camerounais.

Dans un communiqué officiel rendu public cet après-midi, «La Fédération algérienne de football condamne fermement le dérapage médiatique et immoral contre le sélectionneur national, ainsi que l’atteinte à sa personne et à la fédération», tout en souhaitant aux «frères de la FECAFOOT et des responsables camerounais de condamner ces comportements ».

Un communiqué écrit par le président de la FAF Charaf-Eddine Amara qui souhaite également «l’intervention des sages camerounais, algériens et africains afin d’apaiser les esprits et que les choses reprennent leur cour normal. J’attire également l’attention de tous sur notre volonté au développement commun ce qui nous oblige à travailler en collaboration que c’était le cas avant, aujourd’hui et toujours ».

Pour conclure son communiqué, Amara, au nom de la FAF, indique que les deux peuples Algérien et Camerounais « vont se rencontrer de nouveau, nos clubs et nos sélections vont se recroiser à l’avenir et nous espérons que ces rencontres seront fraternelles, amicales dans le plus grand des fair-play ».