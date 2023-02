Dérapage du gardien marocain : le geste fort des Rajaouis envers l’Algérie

Un joueur marocain a fait une déclaration maladroite en l’encontre de l’Algérie à l’issue du match Raja Casablanca-ES Touarga. Et ce, à cause du joueur algérien Yousri Bouzok. Mais ce dernier a eu le soutien de ses coéquipiers et les supporters de son équipe.

Les relations politiques très tendues entre l’Algérie et le Maroc ont eu leur impact sur le football. Après tout ce qui s’est passé sur le boycott du Maroc du dernier CHAN en Algérie, nos joueurs qui évoluent dans le championnat voisin sont, visiblement, indésirables.

Ce qui explique, d’ailleurs, le dérapage du gardien de but de l’Union Touarga Sportif, Abderrahmane El-Mouasli, à l’issue du match de la Botolo Pro INWI face au Raja de Casablanca. En effet, le portier de 38 ans a qualifié l’Algérie de « voisin du mal ». La raison ? C’est tout simplement pour avoir reçu un carton jaune pour avoir utilisé le terme « Algérie » envers l’attaquant algérien du Raja Yousri Bouzok.

« J’ai demandé des explications auprès de l’arbitre du match à propos du carton jaune que j’ai écopé. Il m’a dit pour avoir cité l’Algérie. Ce voisin du mal qui a créé des problèmes dans notre pays ». A-t-il déclaré. Le gardien de but de l’UST ne s’est pas arrêté là. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a tenté d’expliquer ses mots, sans s’en excuser. Avant de conclure : « Et que vive le Royaume Chérifien du Maroc ».

Très beau geste des joueurs du Raja Casablanca et de ses supporters qui ont apporté leur soutient à l’Algérie et le joueur du club Bouzok suite aux déclarations racistes d’un gardien d’une équipe adverse la semaine dernière.

🇩🇿🇲🇦 pic.twitter.com/XAL5HidkOU — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) February 26, 2023

L’Algérien Bouzok soutenus par ses coéquipiers et les supporters

Mais les joueurs du Raja Casablanca ont soutenu leur coéquipier algérien de leur façon. En effet, à l’issu du dernier match face au Horoya Conakry, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions Africaine et remporté sur le score de deux buts à zéro, ils se sont dirigés vers leurs supporters.

Les deux parties n’ont pas seulement fêté la joie de la victoire, mais aussi apporter leur grand soutien à l’ex-attaquant du Paradou AC, en scandant son nom. Cela prouve qu’il existe encore de footballeurs « sages » qui veulent laisser la politique complètement loin du monde de football.