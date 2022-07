Depuis Oran, DJ Snake annonce une grande nouvelle à son public Algérien

Le célèbre et talentueux DJ Snake est arrivé ce mardi 5 juillet à Oran. Et ce, pour prendre part à la cérémonie de clôture des JM Oran 2022 ; en tant qu’invité d’honneur. En marge de sa visite, William Grigahcine, alias DJ Snake ; a tenu une conférence de presse ; en présence de Mohamed Aziz Derrouaz, commissaire des JM Oran 2022.

Intervenant lors d’une conférence de presse ce mardi à Oran ; DJ Snake a mis fin aux rumeurs concernant sa participation à la cérémonie de clôture des JM Oran 2022. Affirmant que cette fois-ci, il ne se produira par à la cérémonie. En effet, William Grigahcine prendra part à la très attendue cérémonie en tant qu’invité d’honneur.

Par ailleurs, il a saisi l’occasion pour annoncer à son public Algérien une grande nouvelle. Dévoilant le fait qu’il est en train de préparer « quelque chose de très spécial ». Estimant que le grand public Algérien le mérite amplement.

« Malheureusement, je ne vais pas me produire ce mercredi, lors de la clôture des jeux. Mais je suis en contact avec beaucoup de personnes ; dont des artistes algériens et internationaux. En vue de préparer quelque chose de très spécial pour ce grand public et pourquoi pas une tournée ? Ce public le mérite amplement » ; a fait savoir DJ Snake.

DJ Snake revient sur l’organisation des JM Oran 2022

William Grigahcine, alias DJ Snake ; est aussi revenu sur l’organisation des JM d’Oran 2022. Estimant que leur organisation « a été exceptionnelle ». Selon lui, cela témoigne du réel potentiel et des compétences dont regorge l’Algérie.

« Les échos sont exceptionnels aussi bien sur le plan organisationnel que celui des réalisations. Une cérémonie d’ouverture grandiose qui a ébloui le monde entier. Mais aussi, une quatrième place dans le tableau des médailles. C’est vraiment exceptionnel » ; a encore déclaré DJ Snake.

D’ailleurs, DJ Snake a révélé avoir suivi l’événement méditerranéen de très près. Affirmant qu’il est content de se trouver à Oran pour célébrer avec les Algériens la clôture des JM demain ; notamment en marge de la célébration ce mardi du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance.

« Je suis fier de constater de visu tout ce qui a été accompli lors de ces jeux. Ma fierté et d’autant plus grande parce que je suis à Oran au moment où le pays célèbre le 60ᵉ anniversaire de l’indépendance » ; a-t-il indiqué.

Succès du clip Disco Maghreb : DJ Snake s’exprime

En marge de la conférence de presse tenue ce mardi à Oran ; DJ Snake a répondu à une question évoquant le succès de son dernier clip, Disco Maghreb. Admettant qu’il ne s’attendait pas à un tel succès planétaire ; William Grigahcine a assuré que le succès de son clip revient au peuple algérien. Et ce, grâce au patrimoine inépuisable dont il dispose.

« J’ai insisté pour filmer le clip ici en Algérie, alors que beaucoup de gens voulaient que je le fasse dans d’autres pays. Je voulais rendre un grand hommage à ce peuple algérien unique et exceptionnel. Et à sa culture et son patrimoine multidimensionnels », a encore confié DJ Snake.