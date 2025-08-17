Depuis l’Algérie, les traversées explosent : plus de 600 harraga débarquent aux Baléares en 3 jours

Depuis le début de l’année, les îles Baléares ont connu une forte augmentation des arrivées clandestines de migrants. Rien que depuis lundi, plus de 600 personnes ont atteint les côtes de Majorque, Ibiza et Formentera à bord d’une trentaine d’embarcations.

Le délégué du gouvernement espagnol, en l’occurrence Alfonso Rodríguez, a qualifié ces arrivées de « l’une des plus intenses jamais enregistrée en si peu de temps« . La majorité de ces migrants sont d’origine algérienne et subsaharienne, selon les données de la délégation du gouvernement aux Baléares.

Malgré le danger, la peur et le manque de nourriture et d’eau, ces harraga paient environ 1700 euros pour tenter de rejoindre l’autre rive de la Méditerranée, le voyage à bord d’une embarcation de fortune depuis les côtes algériennes.

Hausse de 170% des arrivées clandestines depuis l’Algérie

Depuis le début de l’année, la route migratoire depuis l’Algérie vers les îles Baléares est en forte hausse. En effet, de janvier à juillet, environ 3 500 migrants ont rejoint les îles par bateau, ce qui représente une augmentation de 170% par rapport à la même période l’année dernière.

Par ailleurs, selon les chiffres du gouvernement espagnol, au 12 août, ce sont au total 3 913 personnes qui sont arrivées en Espagne à bord de 209 embarcations, un nombre bien supérieur à celui de 2024.

Pour faire face à l’afflux de migrants, des structures d’accueil temporaire ont été mises en place. Ces centres servent d’étape avant le transfert des migrants vers la péninsule espagnole. La plupart d’entre eux ne restent pas plus de 48 heures sur les îles.

L’une des routes les plus dangereuses

Les autorités locales craignent que les Baléares subissent le même afflux que les îles Canaries, où près de 47 000 personnes sont arrivées cette année. Elles constatent que, contrairement à d’autres routes migratoires, celle des Baléares se renforce et se développe.

Bien que la traversée depuis l’Algérie soit plus courte que celle depuis l’Afrique de l’Ouest, elle n’en est pas moins dangereuse, selon l’ONG Caminando Fronteras. Cette route, qui inclut les arrivées aux Baléares et sur la côte sud-est de l’Espagne, a causé la mort de 328 harraga en 2024.

L’organisation espagnole estime que les traversées vers les Baléares sont encore plus périlleuses, non seulement à cause de la distance, mais aussi en raison du risque élevé de dévier de la route et de se retrouver dans des zones maritimes hostiles.

