Dépôts en cash : le nouveau DG de la Banque d’Algérie annule la note « controversée » du 22/12/2025

Une nouvelle note officielle de la Banque d’Algérie vient préciser les conditions d’alimentation des comptes commerciaux, en autorisant explicitement le recours aux moyens de paiement scripturaux et au paiement en espèces.

Cette clarification, confirmée à l’issue d’une rencontre entre le ministère du Commerce intérieur et l’UGCAA (Union générale des commerçants et artisans algériens), vise à lever les ambiguïtés qui ont alimenté inquiétudes et rumeurs dans les milieux professionnels.

La question du cash, déjà largement traitée ces dernières semaines, avait pris une tournure sensible après l’entrée en vigueur d’une précédente note bancaire, perçue par de nombreux opérateurs comme une restriction brutale. La nouvelle décision de la Banque d’Algérie apporte un cadrage précis et remet le débat sur un terrain réglementaire clair.

Fin du cash en Algérie : une nouvelle note de la Banque d’Algérie qui change le cadre

Dans une note récente, la Banque d’Algérie autorise désormais l’alimentation des comptes commerciaux par des moyens de paiement scripturaux ou par paiement en espèces, en fonction du chiffre d’affaires quotidien et/ou hebdomadaire.

Selon le texte officiel, cette possibilité s’inscrit « conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », tout en maintenant les mesures de vigilance applicables aux clients bancaires. La Banque d’Algérie précise que ces mesures doivent être appréciées « selon une approche fondée sur le risque », dans les mêmes conditions qu’avant la note du 22 décembre 2025.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’un durcissement du cadre, mais d’un retour à un fonctionnement encadré et proportionné à l’activité réelle des commerçants.

Banque d’Algérie : des opérations adaptées au profil du client

La note souligne également que les opérations d’alimentation des comptes doivent rester :

Compatibles avec le profil du client

Cohérentes avec les informations détenues par la banque

Alignées sur le volume réel d’activité déclaré

Cette approche vise à concilier la lutte contre les pratiques à risque avec la nécessité de garantir la continuité normale de l’activité commerciale, notamment pour les petits et moyens opérateurs fortement dépendants du cash.

La Banque d’Algérie précise enfin que cette nouvelle note annule et remplace officiellement la note n°02/DGIG/2025 datée du 22 décembre 2025, qui avait suscité de larges interprétations dans les milieux économiques.

Fin du cash : une clarification saluée par les commerçants

Cette mise au point a été évoquée lors de la rencontre entre la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Amel Abdellatif, et le secrétaire général de l’UGCAA, Issam Bedrissi. Selon l’Union, cette clarification constitue un signal rassurant pour les commerçants, les artisans, les prestataires de services et les transporteurs.

L’UGCAA affirme que la situation du marché national évolue dans un cadre normal et appelle les professionnels à poursuivre leurs activités sans céder aux rumeurs diffusées sur certaines plateformes numériques.

En conclusion, la nouvelle note de la Banque d’Algérie permet de repositionner clairement le débat sur la fin du cash. Le recours aux espèces reste autorisé dans un cadre réglementé, proportionnel à l’activité et conforme au profil des clients bancaires.