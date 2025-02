Déportation des Gazaouis : la Chine s’y oppose et plaide pour la création d’un État palestinien

Transformer Gaza en une « Côte d’Azur du Moyen-Orient » après avoir déplacé la population palestinienne vers d’autres pays est une idée qui a suscité un tollé. Le président américain Donald Trump a réitéré cette proposition lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mardi à Washington.

Aux côtés du chef du gouvernement israélien, Trump a affirmé soutenir un déplacement forcé de deux millions de Palestiniens vers l’Égypte et la Jordanie, justifiant cette initiative par la situation devenue invivable à Gaza après quinze mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Ses déclarations ont provoqué une vague d’indignation à travers le monde. En effet, la communauté internationale a fermement rejeté cette proposition, soulignant qu’un tel déplacement de population risquerait d’aggraver une situation déjà explosive au Moyen-Orient.

La Chine plaide pour la création d’un État palestinien !

Pékin a rapidement réagi en réaffirmant son soutien aux droits nationaux légitimes du peuple palestinien, estimant que « les Palestiniens gouvernent la Palestine » est un principe important qui doit être respecté dans la gouvernance post-conflit de Gaza.

Pour la Chine, Gaza appartient à son peuple et représente une partie inaliénable du territoire palestinien. « Ce n’est ni une monnaie d’échange pour des jeux politiques, ni une proie pour les plus forts », a soutenu ce jeudi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

D’ailleurs, la Chine a aussi mis en avant l’urgence de l’aide humanitaire et de la reconstruction de Gaza après des mois de guerre, de destruction et de souffrance. Ainsi, elle a réitéré son opposition au déplacement forcé des Palestiniens et a plaidé pour une solution à deux États comme voie fondamentale pour un règlement politique juste et durable du conflit.

Pékin se dit prêt à collaborer avec la communauté internationale en faveur de la création d’un État palestinien indépendant, souverain sur la base des frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale.

L’Algérie rejette fermement le plan de déportation du peuple palestinien pour vider Gaza

Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a exprimé un rejet catégorique des plans visant à vider Gaza de sa population dans le cadre d’un projet plus large menaçant le droit à l’autodétermination du peuple palestinien.

Alors que les négociations de la deuxième phase du cessez-le-feu se poursuivent, l’Algérie a réaffirmé son soutien aux efforts de médiation pour garantir l’application de l’accord dans toutes ses dimensions. À cet effet, Alger espère un engagement international fort pour accompagner cette dynamique et assurer un suivi rigoureux des engagements pris.

L’Algérie réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne

Ainsi, le communiqué du MAE insiste sur le fait que toute paix durable au Moyen-Orient reste conditionnée par la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment la création d’un État indépendant et souverain selon le principe des deux États, reconnu par la communauté internationale.

Dans cette optique, l’Algérie met en garde contre toute tentative de fragmentation ou d’effacement du projet national palestinien, soulignant que la séparation de Gaza, de la Cisjordanie et d’El Qods occupée ne ferait qu’exacerber les tensions, aggraver l’instabilité régionale et prolonger la souffrance du peuple palestinien.