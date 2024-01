Déplacement forcé des Palestiniens : l’appel urgent de l’Algérie à l’ONU

Lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU), l’ambassadeur Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie, a lancé un appel pressant à la communauté internationale. Il a exhorté, au nom de l’Algérie, le rejet unanime du déplacement forcé des Palestiniens, soulevant une question cruciale sur la scène mondiale.

En effet, l’ambassadeur Bendjama a rappelé les paroles fortes du président Abdelmadjid Tebboune, déclarant que les événements à Gaza resteront une tache indélébile sur la conscience humaine. Il a souligné l’importance de ne pas rester silencieux devant de tels projets, soulignant que le silence équivaut à la complicité. La situation à Gaza est alarmante, mais il a également attiré l’attention sur ce qui se déroule en Cisjordanie et à Al-Qods.

L’ambassadeur a choqué l’assemblée en rappelant le bilan humain dévastateur des actions en cours, avec plus de 23 000 personnes ont perdu la vie, dont plus de 10 000 enfants, et plus de 60 000 blessés. Les destructions à Gaza dépassent les 60%, plongeant la population dans la famine. Il a lancé un appel vibrant à la communauté internationale pour qu’elle refuse d’accepter que plus de 2 millions de personnes souffrent de faim et de maladie.

Le Plan de déplacement forcé des Palestiniens et ses conséquences

En outre, selon l’ambassadeur Bendjama, le plan de déplacement forcé est implémenté à travers des moyens tels que les bombardements, la colonisation et l’annexion des terres. Il a affirmé que ces plans étaient voués à l’échec. « Notre position doit être claire. Nous devons rejeter le déplacement forcé des Palestiniens. Tout le monde doit comprendre que les Palestiniens n’ont d’autre lieu que leur terre. »

L’ambassadeur a rappelé avec fermeté que tout déplacement forcé constitue une violation flagrante du droit international, en particulier de l’article 49 de la 4e Convention de Genève. Il a souligné que la communauté internationale ne peut tolérer de telles actions allant à l’encontre des principes fondamentaux qui guident les relations entre les nations.

Bendjama a mis en garde les membres du Conseil sur le bombardement indiscriminé à Gaza, la destruction des infrastructures et le ciblage délibéré de tout ce qui symbolise la vie. Ces actions visent à rendre la région inhabitable, annihilant tout espoir de retour pour les Palestiniens dans leurs foyers. L’objectif ultime est de faciliter leur déplacement hors de leurs terres, anéantissant ainsi la cause palestinienne en vidant les terres occupées de leurs populations.

Pour conclure, l’ambassadeur Bendjama a réitéré la demande pressante de l’Algérie pour un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Il a réaffirmé le soutien constant de son pays au peuple palestinien jusqu’à l’établissement de son État indépendant, avec Al-Qods comme capitale. L’Algérie appelle la communauté internationale à agir de manière solidaire pour mettre fin à cette tragédie humaine en Palestine.