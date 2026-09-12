Dépistage des drogues à l’école : les nouvelles consignes du ministère de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation nationale appelle les directions de l’éducation à appliquer de manière uniforme le règlement intérieur révisé des établissements scolaires. Parmi les nouvelles dispositions mises en avant figurent des règles strictes encadrant le recours aux analyses de dépistage des drogues et des substances psychotropes chez les élèves.

Dans une instruction datée du 7 septembre 2026 et portant le numéro 460, le directeur général de l’enseignement demande aux directeurs de l’éducation de veiller à l’adoption et à l’application du règlement intérieur unifié des établissements d’éducation et d’enseignement.

Ce document comporte plusieurs dispositions nouvelles ou modifiées, adaptées aux évolutions du secteur éducatif et aux réalités auxquelles sont confrontés les établissements scolaires.

Le ministère considère ainsi ce règlement intérieur comme le cadre réglementaire de référence pour organiser la vie scolaire. Son application doit également permettre d’harmoniser les méthodes de gestion des établissements à travers les différentes wilayas.

L’objectif affiché est notamment de renforcer les règles encadrant le fonctionnement des établissements, tout en garantissant les droits et les obligations des différents membres de la communauté éducative

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Des conditions strictes pour les analyses de dépistage

La question du dépistage de drogue et des substances psychotropes chez les élèves fait partie des dispositions nécessitant une application particulièrement rigoureuse.

Selon les nouvelles directives, les directeurs d’établissement doivent respecter des règles précises lorsqu’ils décident de faire réaliser des analyses visant à détecter la consommation de drogues ou de substances psychotropes chez les élèves.

Le ministère insiste sur la nécessité de respecter les procédures prévues par le règlement intérieur et d’éviter toute initiative qui pourrait porter atteinte aux droits des élèves concernés.

Cette démarche vise également à encadrer les interventions des établissements scolaires face à une problématique qui peut avoir des conséquences importantes sur la vie scolaire et l’accompagnement des élèves.

La confidentialité au cœur de la procédure

Les responsables accordent une attention particulière à la confidentialité des opérations de dépistage. Ils doivent ainsi traiter les informations concernant les élèves concernés avec la plus grande discrétion.

Cette exigence répond notamment à la volonté de préserver la dignité et la vie privée des élèves et d’éviter que la réalisation d’analyses ou leurs résultats ne conduisent à une forme de stigmatisation au sein de l’établissement.

Le ministère entend ainsi concilier l’application des mesures prévues par le règlement intérieur avec la protection des élèves concernés.

À travers cette instruction, le ministère de l’Éducation nationale rappelle donc aux directions de l’éducation l’importance d’une application uniforme du règlement intérieur révisé.

Les responsables des établissements sont appelés à s’appuyer sur ce cadre pour prendre les décisions relevant de la vie scolaire et à respecter les dispositions qui y sont prévues.

Cette harmonisation doit contribuer, selon le ministère, à assurer davantage de stabilité dans le fonctionnement de l’école algérienne, tout en clarifiant les règles applicables aux différents membres de la communauté éducative.