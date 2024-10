Dépenses militaires 2023/2024 : l’Algérie dispose du plus haut budget d’Afrique

En 2023, l’Algérie s’est distinguée par ses dépenses militaires, devenant le pays ayant le budget de défense le plus élevé d’Afrique. Selon des rapports publiés récemment, les autorités algériennes ont considérablement augmenté leur budget alloué à l’armée et à la sécurité nationale, dépassant celui de ses voisins et de nombreux autres pays du continent.

Les dépenses militaires de l’Algérie en 2023, les plus élevées en Afrique

Le Maroc, pour sa part, s’est classé en deuxième position en termes de dépenses militaires, consolidant ainsi sa place parmi les nations les plus investies dans leur appareil de défense. Cette montée en puissance budgétaire reflète les préoccupations croissantes du royaume concernant la sécurité régionale et les tensions avec l’Algérie. Les deux pays, historiquement rivaux, sont engagés dans une course aux armements qui a pris de l’ampleur ces dernières années, notamment avec la question non résolue du Sahara occidental.

La montée des tensions géopolitiques dans la région du Maghreb et en Afrique du Nord explique en partie ces dépenses croissantes. L’Algérie et le Maroc, bien que voisins, entretiennent des relations tendues depuis des décennies, exacerbées par des différends territoriaux et des divergences politiques. Pour l’Algérie, l’investissement dans les forces armées est également perçu comme une réponse à la menace terroriste dans le Sahel et la sécurisation de ses vastes frontières.

L’Égypte, acteur militaire majeur en Afrique, renforce son armée face aux défis sécuritaires

En quatrième position, l’Égypte continue de figurer parmi les principaux acteurs militaires en Afrique, grâce à une modernisation continue de ses forces armées et des achats réguliers de matériel militaire auprès de puissances étrangères. Les dépenses égyptiennes témoignent de son rôle de leader régional et de son engagement à maintenir une armée forte face aux défis sécuritaires dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les experts estiment que ces niveaux élevés de dépenses militaires en Afrique pourraient augmenter à l’avenir, compte tenu des instabilités politiques, des menaces terroristes et des rivalités régionales. Toutefois, ces investissements massifs dans l’armement soulèvent également des interrogations sur leur impact sur le développement économique et social des pays concernés.