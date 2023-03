Dépenses alimentaires en 2023 : quel est le budget mensuel consacré par les Algériens ? (Étude)

Le sujet des dépenses alimentaires est au cœur de tous les débats en Algérie. Inflation, arret des importations, arrivée du Ramadan, autant de facteurs qui pèsent sur le porte-monnaie du consommateur algérien. Mais combien dépensons-nous en moyenne pour remplir nos assiettes ? Une étude récente est venue démontrer que l’Algérie se place en plein milieu du classement des pays arabes qui dépensent le plus en nourriture chaque mois.

Les dépenses alimentaires du foyer moyen algérien frôlent les 70 000 da en 2023

Même si ça n’en a pas l’air, le consommateur algérien accorde une grande importance à son budget nourriture mensuel. Une étude menée par le média arabe Elsharq Economy a démontré que le foyer algérien moyen consacre 491 dollars américains en achats alimentaires tous les mois. Ce qui équivaut approximativement à 70 000 DA/mois. Un chiffre qui, comparé à la réalité des salaires en Algérie, semble déséquilibré. Et pourtant ces statistiques proviennent bien d’une agence agrée dans la récolte de données (Fitch Solution).

L’Algérie vient donc se positionner à la 8e place du classement des 15 pays arabes qui dépensent le plus en nourriture en 2023. Ainsi, nous sommes à mi-chemin entre les grands dépensiers (Koweït : $1415, Émirats : $1299 et Qatar : $1227) et les pays qui consacrent le moins de budget à la nourriture (Liban, Tunisie, Yémen).

Dépenses alimentaires moyennes des Algériens : qu’en pense l’Office Nationale des Statistiques ?

Il faut savoir que l’ONS (institution algérienne) a publié une étude qui vient corroborer ces chiffres. Selon les données fournies, les ménages algériens moyens dépensaient déjà 59 700 DA par mois en 2011. Les dépenses par tête avaient atteint les 10 190 DA/mois à l’époque.

À la lumière de ces chiffres, l’ONS avait déclaré que 42 % du budget total des familles était alloué aux achats alimentaires la même année. La baisse du pouvoir d’achat, la hausse subséquente des prix, le phénomène de spéculation sont autant des causes probables à cette hausse du budget alloué aux dépenses alimentaires.