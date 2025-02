Dépassements et informations trompeuses : l’ANIRA sanctionne 2 chaînes TV algériennes

Les chaînes de télévision privées algériennes Echorouk et El Hayat TV font de nouveau l’objet d’un avertissement formel de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA). L’Entreprise nationale de télévision (ENTV) a publié le rappel à l’ordre ce mercredi 12 février sur son site.

Le régulateur audiovisuel algérien rappelle à l’ordre Echourouk et El Hayat TV

Selon le communiqué de l’ANIRA, l’organisme accuse les deux chaînes d’avoir enfreint les dispositions réglementaires en vigueur en diffusant des contenus jugés trompeurs. « Des accusations infondées et des déclarations mensongères » auraient été relayées dans certaines de leurs émissions et reportages, selon les informations rapportées par l’ENTV.

L’avertissement met en lumière un manquement au devoir de rigueur et de véracité journalistique imposé par les règles encadrant le secteur audiovisuel en Algérie. « L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel adresse un rappel à l’ordre aux chaînes Echourouk et El Hayat pour non-respect des règles encadrant le secteur audiovisuel, notamment en raison de la diffusion d’informations comportant des allégations et des propos erronés », précise le communiqué.

De graves manquements à la vérification des informations

Le régulateur reproche aux deux chaînes d’avoir diffusé des informations à caractère économique, politique et international contenant des assertions trompeuses et des comptes-rendus jugés inexacts. Les responsables auraient communiqué ces données sans effectuer de vérification approfondie ni recourir à des sources multiples et fiables. Ces pratiques peuvent induire en erreur le public, ce qui contrevient aux obligations d’objectivité et de vérification des faits imposées par la législation audiovisuelle algérienne.

Toutefois, l’Autorité de régulation n’a pas dévoilé les détails précis sur les sujets qui ont valu ces avertissements. Le manque de transparence sur la nature des infractions pourrait alimenter des spéculations quant aux motifs exacts derrière ce rappel à l’ordre.

Ce n’est pas la première fois que des chaînes privées algériennes reçoivent des mises en garde. L’ANIRA insiste régulièrement sur l’importance de respecter les normes éthiques et légales pour assurer une information juste et transparente. Ce nouvel avertissement souligne donc la vigilance accrue des autorités algériennes quant à la conformité des médias privés aux règles établies.

Reste à voir si les chaînes Echourouk et El Hayat ajusteront leurs pratiques afin d’éviter de nouvelles sanctions dans l’avenir.