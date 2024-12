Départ de Mahrez de Man City : Thierry Henry pointe du doigt Guardiola

Thierry Henry n’a pas aimé le départ de Riyad Mahrez de Manchester City en été 2023, tout comme certains anciens cadres des Citizens. Il pointe du doigt l’entraineur Pep Guardiola.

En été 2023, Riyad Mahrez avait quitté Manchester City pour aller tenter une nouvelle expérience en Arabie Saoudite, en optant pour Al-Ahli SC. Mais Manchester City peine toujours à trouver le digne successeur de l’international algérien.

Ce dernier, n’était pas un titulaire indiscutable au sein de la formation mancunienne, certes, mais il était une valeur sûre et une carte offensive gagnante sur laquelle misait beaucoup l’entraineur Pep Guardiola. En effet, Mahrez était capable à faire la différence après son incorporation dans la deuxième mi-temps d’un match.

Il faut dire que le départ de l’attaquant des Verts de Manchester City continue à faire des débats. Thierry Henry, attaquant légendaire de l’équipe de France et d’Arsenal, prend la parole pour contester la décision de la direction des Citizens mais aussi Pep Guardiola d’avoir laissé partir un joueur comme Mahrez.

« Où sont les buts de Mahrez, de Kevin De Bruyne ou de Gündogan ? Haaland fait ce qu’il sait faire, mais on ressent l’absence de ces joueurs capables de créer et de marquer dans les moments cruciaux », dira Henry au mico de la chaine Sky Sports, avec laquelle il travaille comme consultant.

Et d’ajouter : « On a rarement eu à critiquer Guardiola, mais nous pouvons remettre en question ses décisions concernant le départ de Cole Palmer, Riyad Mahrez et Julian Alvarez ».

À noter que Manchester City vit une saison un peu compliquée. Le club occupe la 5e place au classement de la Premier League, à 9 longueurs de l’actuel leader, Liverpool.

Thierry Henry blames Pep’s squad planning for their struggles:

🗣️ « We’re allowed to say it, that we can challenge his decisions in the way of letting Cole Palmer go, Riyad Mahrez, Julian Alvarez. Ilkay Gundogan came back and it’s not the same Gundogan who scored 17 goals a… pic.twitter.com/xgi5b8W5k7

— Vince™ (@Blue_Footy) December 17, 2024