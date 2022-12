Départ de Belaïli de Brest : Der Zakarian accuse l’entourage du joueur

L’ex-entraineur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, revient sur le passage de Youcef Belaïli au club breton. Il accuse l’entourage du joueur d’être derrière son départ du SB29 il y a environ trois mois.

La fin du mois de septembre, Youcef Belaïli a décidé de lever le camp du côté du Stade Brestois. Une expérience qui aura duré environ neuf mois seulement. Soit depuis son arrivée en janvier 2022, en provenance du Qatar SC.

Mais le départ de l’international algérien a suscité une vive polémique, que ce soit en Bretagne ou en Algérie. Beaucoup de choses ont été dites. En effet, plusieurs médias ont parlé des raisons extra-sportives. On cite notamment le journal « Le Télégramme » qui a descendu en flammes le joueur, en faisant de graves révélations. Le média n’était pas tendre avec l’Oranais. Des retards à l’entraînement, une absence le jour de la photo de groupe, une virée nocturne après un match à Paris ou encore une maison de location dévastée, ce sont les accusations faites à Belaïli.

« Son entourage fait n’importe quoi »

Le journal français spécialisé « L’Equipe » a consacré un long papier pour Youcef Belaïli. Il parle du parcours du joueur, notamment en équipe nationale.

Trois mois depuis le départ de l’ailier gauche des Verts du Stade Brestois, son ex-entraineur Michel Der Zakarian, actuellement sans club après avoir été limogé de Brest pour mauvais résultats, évoque les raisons qui ont empêché le joueur de s’illustrer avec le SB29. Il accuse son entourage.

« Youcef est un gentil garçon avec un talent indéniable. C’est plutôt son entourage, des gens, de pseudo-amis ou cousins qui font n’importe quoi. Il n’arrive pas à leur dire non. Il faut l’aimer, le cajoler, pour l’amener où tu veux. Il faut aussi le secouer pour qu’il fasse des séances à haute intensité à répéter en match », a-t-il révélé, tout en rappelant que « les grands joueurs sont constants » et que lui « a oublié quelque chose en route et l’énigme est là ».

Le technicien français a également fait une autre révélation. En effet, il affirme que Belaïli ne supportait pas de vivre loin de sa famille. « Il était seul. Il avait le cafard car sa femme n’avait pas de visa, il s’emmerdait. Il a eu du mal à supporter la situation ».

Rappelons que Youcef Belaïli s’est engagé avec l’AC Ajaccio le mois d’octobre dernier. Tout marche bien pour lui, en inscrivant trois buts et en délivrant quatre passes décisives.