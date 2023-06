DENTEX Algérie 2023 – Le Salon Incontournable du Secteur Dentaire en Algérie

DENTEX Algérie 2023 est prêt à accueillir plus de 6000 professionnels du secteur dentaire du 7 au 10 juin 2023 au Palais des Expositions d’Alger – SAFEX (Pavillon Union), qui vibrera au rythme des dernières tendances, innovations et avancées technologiques de la dentisterie en Algérie.

Un riche éventail de conférences et de workshops :

Le salon offre une expérience sans pareille à tous les acteurs du secteur dentaire.

Des experts chevronnés animeront des conférences portant sur des sujets variés tels que l’esthétique dentaire, l’endodontie, l’orthodontie et l’implantologie.

DENTEX Algérie 2023 met l’accent sur l’interactivité. Les ateliers, animés par des spécialistes de haut niveau, vous permettront d’apprendre directement auprès des meilleurs. Ces sessions pratiques vous donneront l’opportunité de découvrir les dernières technologies et techniques utilisées par des marques renommés telles que Champions Implants et PromoDenta ainsi que des professionnels tels que Dr Ouldhamouda et Pr Alain SIMONPIERI. Ils partageront leurs connaissances et prodigueront des conseils pratiques aux participants.

Le concours du meilleur Poster révélera les plus récentes recherches menées en Algérie.

Des recherches menées dans des domaines tels que l’Odontologie Conservatrice-endodontie (OCE), l’Orthopédie Dento-Faciale et les Pathologies et Chirurgie Buccales seront exposés, mettant en valeur les chercheurs locaux qui façonneront l’avenir de la dentisterie en Algérie.

La salle d’exposition vous accueillera pour découvrir les dernières avancées technologiques et rencontrer les fournisseurs renommés, offrant ainsi l’opportunité de trouver des solutions adaptées pour des soins dentaires de haute qualité.

Enfin, DENTEX Algérie 2023 est bien plus qu’un salon. C’est une opportunité unique de tisser des liens solides, de réseauter avec des professionnels et de créer des partenariats fructueux

Ne manquez pas cet événement d’envergure, DENTEX Algérie 2023, qui se tiendra au Palais des Expositions d’Alger – SAFEX (Pavillon Union) du 7 au 10 juin 2023.

Inscription gratuite sur : https://register.visitcloud.com/survey/0g3z87lldkq9q?actioncode=400

Plus d’information sur : www.dentex.dz/fr