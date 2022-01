Dénia Bouhired, la physicienne algérienne de renommée mondiale

Une grande fierté se dessine et provoque des frissons chez nous lorsqu’on voit les nôtres exceller et porter le drapeau de l’Algérie dans les quatre coins du monde. Dans le sport, la culture ou la science, nos Algériens brillent et représentent un bel espoir pour la jeunesse qui rêve de leur emboîter le pas.

Il s’agit cette fois-ci de l’Algérienne Dénia Bouhired. Bien que son nom nous rappelle une grande héroïne de l’indépendance algérienne, elle a excellé dans un autre domaine désormais marqué par ce nom que ses compatriotes chérissent tant. Dénia Bouhired est une chercheuse et physicienne algérienne qui ne cesse de faire parler d’elle au Royaume Uni et d’impressionner les spécialistes les plus chevronnés de son domaine.

L’histoire de cette grande chercheuse a commencé dès son adolescence à Alger, au lycée Toufik Bouattoura d’El-Biar. Sélectionnée à ses 17 ans parmi les 40 jeunes génies choisis pour poursuivre leurs études en Grande-Bretagne, Dénia ne s’attendait pas à un tel succès.

Une combattante dans la physique

Diplômée et ingénieure en sciences électronique, Dénia Bouhired a commencé son aventure dans la recherche scientifique avec des efforts considérables. Suite à quoi elle obtient son doctorat à l’université de Bristol en 2010. Malgré une petite “pause” du monde scientifique pour des motifs personnels.

Cependant, la détermination de Dénia ne s’est pas estompée car lorsqu’elle a repris le chemin de la science, elle a marché tout droit vers le succès en travaillant dans l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le plus grand centre de physique des particules du monde.