Demon Slayer, Madame Web… Plein d’émotions au Cinéma Garden City ces 8, 9 et 10 mars

Envie d’une escapade cinématographique ? Le cinéma Garden City vous invite à un voyage riche en émotions et en aventures !

Du vendredi au dimanche, découvrez une programmation exceptionnelle qui comblera tous les goûts.

Un vendredi à réchauffer le coeur

On commence avec les petits qui auront droit à une bonne dose de douceur ce Vendredi à 15h, avec “Les Inséparables”. Don, une marionnette rêveuse, et DJ Doggy Dog, une peluche pleine d’entrain, se lancent dans une aventure extraordinaire au cœur de New York. Un film d’animation rempli d’humour, d’émotions et de surprises qui ravira petits et grands.

Les adultes auront droit à Madame Web, le film Marvel avec Dakota Johnson. Cassandra, une ambulancière ordinaire à Manhattan, se découvre un don extraordinaire : la voyance. Hantée par des visions de son passé et confrontée à des révélations troublantes, elle se retrouve liée à trois jeunes femmes au destin hors du commun. Vont-elles réussir à unir leurs forces ? Rendez vouc ce vendredi 08 mars, à 15h, au Cinéma Garden City. (Vous avez manqué la séance de 15h ? Pas de panique, une autre séance est programmée à 19h05).

À 16h55 Préparez-vous à être émus par l’histoire extraordinaire d’Autumn et Hope, le Jaguar, dans “Le Dernier Jaguar”.

Paul Atreides choisira-t-il l’amour de sa vie ou le destin de l’univers ? Découvrez cela dans Dune 2 à 17h30 (ou 20h50).

En soirée, Tanjiro et ses amis vous donnent rendez-vous à 21h30 dans Demon Slayer. Ne manquez pas l’ultime bataille contre Kibutsuji Muzan ! Et on termine la journée avec une note de frisson avec Night Swim à 22h45.

Un samedi pour toute la famille !

Le Cinéma Garden City vous invite à une journée marathon ce samedi 09 mars ! Au programme :

11:00 LES INSEPARABLES

11:00 LE DERNIER JAGUAR

12:55 WONKA

13:10 DEMON SLAYER

14:30 MADAME WEB

15:20 BOB MARLEY ONE LOVE

16:55 DUNE 2 VO (-12ans)

17:40 ARGYLLE

20:20 DUNE 2 (-12ans)

20:25 MADAME WEB VO

22:45 NIGHT SWIM

Un dimanche riche en couleur

L’aventure commence avec « Wonka« , où Timothée Chalamet vous plonge dans la jeunesse de Willy Wonka, le chocolatier aux rêves aussi doux que ses créations, issu de l’univers enchanté de Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl. La délectation débute à 13h pour un après-midi empreint de fantaisie.

Le cinéma Garden City vous offre également l’opportunité de revoir Le Dernier Jaguar à 13h, Demon Slayer à 18h10, Madame Web à 18h30 (avec une deuxième séance prévue à 21h50), Dune 2 à 15h15 ou 21h, et Night Swim à 22h45.

À 19h35, les fans de Bob Marley sont invités à une célébration toute spéciale avec « Bob Marley: One Love », un vibrant hommage à l’icône de la musique reggae, partageant son message intemporel d’amour et d’unité avec des générations de fans.