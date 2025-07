Démographie : Voici le nouveau chiffre officiel de la population algérienne en 2025

Le nombre d’habitants en Algérie a atteint, au 1er juillet 2025, 47 millions de personnes, selon les dernières données démographiques. Les enfants de moins de 15 ans représentent 29 % de la population totale, tandis que la tranche des 15-59 ans constitue 59 %. Les personnes âgées de 60 ans et plus, quant à elles, comptent pour 11 % du total.

Les statistiques du ministère de la Santé indiquent que les femmes en âge de procréer (15-49 ans) représentent 24 % de la population, soit plus de 11,7 millions de femmes. Environ 873 000 naissances sont attendues en 2025, ce qui correspond à un taux de 18,5 naissances pour 1 000 habitants.

Intervenant dans El Khabar, DJERAOUNE Nadia, sous directrice de la prospective et de la veille démographique au ministère de la Santé, a précisé que le nombre de naissances a commencé à diminuer à partir de 2020, juste après la pandémie de Covid-19.

Cette baisse marque une rupture après six années consécutives de croissance, où le pays enregistrait plus d’un million de naissances par an depuis 2014.

Parmi les facteurs expliquant ce recul, on note :

Des changements structurels dans la composition de la population.

L’émergence d’une nouvelle génération avec une vision différente du mariage et de la vie familiale

Algérie : Le mariage en net recul

Le nombre de mariages a commencé à baisser à partir de 2014, passant de 387 000 unions cette année-là (soit 10 mariages pour 1 000 habitants) à 282 000 en 2023, selon les chiffres de l’Office National des Statistiques (ONS). Les tendances pour 2024 restent stables, dans l’attente des données définitives.

Cette diminution s’explique par :

Un changement de priorités, avec une plus grande focalisation sur la carrière professionnelle et la formation personnelle .

et la . Une augmentation de l’âge moyen du mariage : 27 ans pour les femmes et 34 ans pour les hommes en 2019.

DJERAOUNE souligne que le mariage précoce a quasiment disparu, les femmes considérant désormais que l’âge idéal pour se marier est de 24 ans. Par ailleurs, la majorité des couples optent pour trois enfants comme choix familial moyen.

Une transition démographique en cours ?

Cette évolution reflète une transformation des mentalités et des aspirations sociales en Algérie, où les jeunes générations privilégient davantage l’autonomie et la stabilité professionnelle avant de fonder une famille.

Les autorités sanitaires suivent de près ces tendances, qui pourraient avoir des implications à long terme sur la structure démographique du pays.