Démission, bilan financier, prime aux joueurs : Amara se livre

A l’issue des travaux de l’assemblée générale ordinaire, le désormais ex-président de la FAF Charaf-Eddine Amara a accordé une interview pour nos confrères d’Ennahar. Il parle de sa démission, de son bilan ou encore de la prime accordée aux joueurs en guise de récompense pour la qualification pour la CAN-2021.

D’emblée, Amara se dit satisfait de son bilan. «Je suis satisfait de mon bilan financier car j’ai géré la FAF en absence des ressources financières. On a préservé les biens de la fédération. On a aussi réalisé l’équilibre financier malgré le manque des revenus. Les membres de l’AG ont adopté à l’unanimité mes bilans. Je les remercie pour leur compréhension ».

Il tient également à remercier les membres de l’AG pour avoir entériné sa démission. «Je les remercie aussi pour avoir entériné ma démission. On se quitte sur de bons termes. Je pars la conscience dans la mesure où je n’ai pas lésiné sur tous les moyens pour que les équipes nationales réalisent les meilleurs résultats possibles ».

«Les joueurs méritent la prime de la qualification pour la CAN»

Dans le bilan financier de Charaf-Eddine Amara, on a constaté une autre dépense faramineuse. En effet, les joueurs de la sélection nationale avaient perçu une prime de 60 milliards en guise de récompense après la qualification pour la CAN-2021.

Le moins que l’on puisse dire, est que cette prime a fait jaser. Mais selon le désormais ex-président de la FAF, les joueurs la mérite. «J’assume toute ma responsabilité concernant la prime octroyée joueurs car ils la méritent. Lors des différentes réunions du bureau fédérale, on a décidé à l’unanimité de ne pas lésiner sur tous les moyens pour que la sélection nationale réalise les résultats escomptés». Dira-t-il.

«Peut-être que certains ont oublié que ces joueurs procuré de la joie pour le peuple algérien durant quatre. Je cite notamment la coupe d’Afrique des nations et la coupe Arabe, remportées respectivement en 2019 et en 2021. Si on s’était qualifiés pour la coupe du monde, je suis sûr que personne n’aurait évoqué le sujet de la prime». A-t-il indiqué.