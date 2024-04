Demi-finale Coupe d’Algérie à huis clos : une décision précipitée et hasardeuse de la FAF

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Le match de la demi-finale de la Coupe d’Algérie, MCA-CSC, se jouera officiellement à huis. La Commission d’organisation de la compétition veut éviter un éventuel dérapage des deux galeries, dont une grande rivalité existe entre eux, ce qui pourrait engendrer des émeutes.

C’est hier soir que le tirage au sort de la demi-finale de la Coupe d’Algérie a eu lieu. Il a donné à deux grandes affiches, CRB-USMA et CSC-MCA. Le premier aura lieu le 24 avril à 20h45, au stade Nelson Mandela, tandis que le second se jouera le 23 avril, à la même heure, au stade Miloud Hadefi.

Seulement, le choc CSC-MCA se jouera à huis. L’information a fuité hier soir du siège de Dely Brahim, mais elle a été confirmée cet après-midi par la fédération algérienne de football. Il faut dire que la décision a été prise en accord commun, lors de la réunion entre Walid Sadi et les représentants des clubs qualifiés à la demi-finale de la Coupe d’Algérie.

CSC-MCA à huis clos : pourquoi le programmer à Oran ?

Si la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a pris une telle décision, c’est tout simplement pour des raisons purement sécuritaires. En effet, et comme une grande tension existe entre les Sanafirs et les Chnawa depuis plusieurs années, elle veut éviter un éventuel dérapage entre les deux galeries, ce qui pourrait engendrer des émeutes, dans un match qui devra être un spectacle et une fête du football algérien.

Seulement, la décision a surpris plus d’un, étant donné que tous les moyens sont réunis pour déployer un service d’ordre impressionnant le jour du match et, du coup, assurer la sécurité du match. Il faut dire que la décision a aussi provoqué le désarroi des supporters des deux équipes, qui seront privés d’assister au choc du 23 avril prochain.

Maintenant que le match CSC-MCA se jouera à huis, on s’interroge pour quelles raisons il a été programmé à Miloud Hadefi. Certes, le règlement stipule que les matchs de la Coupe d’Algérie se jouent dans un stade neutre à partir des quarts de finale, mais elle pourrait faire l’exception pour le match de mardi prochain, en l’absence des supporters.

Rappelons que les supporters du Mouloudia sont interdits du déplacement à Constantine lorsqu’il s’agit du match face au CSC. Idem pour ceux du club constantinois à Alger, et ce, depuis plus de dix ans.