Les autorités démantèlent un réseau international d’immigration clandestine à Oran

Dans une opération d’envergure, la Gendarmerie Nationale à Oran a réussi à démanteler un réseau international de trafic spécialisé dans l’organisation de voyages clandestins en mer. Cette opération a été menée par la Brigade Régionale de la Gendarmerie Nationale de Sidi El Bachir, suite à des informations sécuritaires précises faisant état de la présence de ressortissants marocains dans une résidence de la localité de Sidi El Bachir, relevant de la commune de Bir El Djir.

Le propriétaire de cette résidence avait pour mission d’accueillir et d’abriter les migrants, ainsi que de planifier leur transfert vers l’autre rive, à bord de bateaux de migration illégale.

Les autorités ont réagi rapidement en mettant en place une opération minutieusement planifiée, en coordination avec le Procureur de la République près le Tribunal de Mostaganem.

L’opération de perquisition a permis l’interpellation des individus impliqués dans ce trafic, au nombre de 11, dont l’âge varie entre 21 et 45 ans. Parmi eux, 10 étaient de nationalité marocaine. En plus des arrestations, une somme d’argent d’un montant de 545 euros et 390 dirhams marocains a été saisie, ainsi que 10 passeports et plusieurs téléphones portables.

Les charges et la lutte contre le trafic en Algérie

Suite à l’achèvement des procédures légales requises, les suspects ont été déférés devant le parquet compétent pour répondre de plusieurs chefs d’accusation. Ils sont notamment accusés de participation à une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de migrants, de non-dénonciation de la criminalité liée au trafic de migrants, de tentative d’émigration illégale par voie maritime, ainsi que d’hébergement d’étrangers sans autorisation.

Le démantèlement de cette opération criminelle a mis en lumière l’engagement continu des forces de sécurité algériennes dans la lutte contre le trafic de migrants et les organisations criminelles qui exploitent la vulnérabilité des personnes en quête d’une vie meilleure. L’Algérie demeure déterminée à protéger ses frontières et à combattre ces activités illicites qui mettent en danger la vie des migrants et alimentent le crime organisé.

Cette opération réussie témoigne donc de la coordination efficace entre les forces de sécurité et le système judiciaire pour lutter contre le trafic de migrants et les activités criminelles connexes, et elle rappelle l’importance de la coopération internationale pour lutter contre ce fléau à l’échelle mondiale.