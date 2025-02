Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue à El Bayadh

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue et à saisir plus de 4 quintaux de kif traité. Cette opération d’envergure a été menée par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Taïfour, relevant du groupement territorial de la wilaya d’El Bayadh.

Lors d’une patrouille de routine, les éléments de la Gendarmerie nationale ont repéré une camionnette suspecte stationnée sur le bas-côté de la route. En procédant à la vérification des documents du véhicule et de son conducteur, les agents ont rapidement relevé des signes de nervosité et de peur chez ce dernier, éveillant ainsi leurs soupçons.

Une fouille approfondie du véhicule a alors permis de mettre la main sur une importante cargaison de drogue soigneusement dissimulée dans une cachette aménagée. Plus de 4 quintaux de kif traité étaient destinés à être acheminés clandestinement vers d’autres régions du pays.

Une opération d’envergure aboutissant à 13 arrestations

À la suite de cette découverte, et en coordination avec le procureur de la République, l’enquête a été élargie à plusieurs wilayas du pays. Cette extension de compétence a permis aux enquêteurs de localiser et d’appréhender le reste des membres du réseau criminel impliqué dans cette opération de contrebande.

Au total, 13 individus, dont une femme, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Lors des perquisitions effectuées aux domiciles des suspects et sur leurs lieux d’activité, les forces de l’ordre ont saisi une quantité supplémentaire de drogue ainsi que divers biens utilisés pour faciliter ce trafic. Parmi les objets confisqués figurent une camionnette, cinq véhicules de tourisme et utilitaires, 16 téléphones portables et une somme d’argent en monnaie nationale dépassant 135 millions de centimes.

Des chefs d’accusation lourds contre les trafiquants

Les personnes interpellées ont été déférées devant le procureur de la République, qui a retenu contre elles plusieurs chefs d’accusation graves. Elles sont poursuivies pour :

Trafic international de stupéfiants portant atteinte à l’économie nationale et à la santé publique avec usage de moyens de transport ;

Commerce illégal de drogue au sein d’un groupe criminel organisé ;

Importation et exportation illicite de stupéfiants.

Cette opération démontre une fois de plus l’engagement des forces de sécurité dans la lutte contre le narcotrafic et les réseaux criminels transnationaux. Grâce à une surveillance accrue et à la coopération entre les différentes institutions judiciaires et sécuritaires, de telles saisies contribuent à endiguer le fléau du trafic de drogue et à protéger la société des dangers qu’il représente.