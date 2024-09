Démantèlement d’un réseau d’espionnage à Tlemcen : 6 suspects, dont 3 Marocains, arrêtés

Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a annoncé le démantèlement d’un réseau d’espionnage, composé de six individus, lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche. Parmi les personnes arrêtées, trois sont de nationalité marocaine et trois autres de nationalité algérienne. Cette opération a été rendue possible après l’arrestation d’un ressortissant marocain entré illégalement sur le territoire algérien.

Démantèlement d’un réseau d’espionnage à Tlemcen : six personnes arrêtées

Selon les déclarations du procureur, ce réseau d’espionnage avait pour objectif de porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives en Algérie. Les enquêtes menées ont révélé que les membres de ce réseau ont été recrutés pour compromettre la sécurité nationale en ciblant des installations sensibles. Ainsi, le réseau a réussi à recruter à la fois des ressortissants marocains et des citoyens algériens pour accomplir ses objectifs.

L’enquête a également mis en lumière que les membres de ce réseau agissaient sous la direction d’un certain « B.S. », un citoyen marocain, qui donnait des instructions précises aux agents recrutés pour infiltrer des institutions algériennes.

La justice ouvre une enquête

Ce dimanche, les six membres du réseau ont été présentés devant le parquet. Après une série d’interrogatoires, le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie pour identifier d’autres potentiels complices et déterminer l’étendue exacte de leurs activités.

En attendant les résultats de l’enquête, le juge a ordonné la mise en détention provisoire des suspects. Cette décision vise à empêcher toute tentative de fuite ou d’altération des preuves, tandis que les autorités continuent d’approfondir les investigations pour démanteler entièrement ce réseau.