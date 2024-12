Démantèlement d’un réseau de trafic : une saisie record de près de 120 000 capsules de psychotropes

La brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya de Ouargla a frappé un grand coup cette semaine en démantelant un réseau actif dans le trafic de psychotropes. Lors d’une perquisition menée au domicile d’un suspect, utilisé comme entrepôt, les agents ont mis la main sur une quantité impressionnante de 119 610 capsules de psychotropes d’origine étrangère.

L’opération, fruit d’enquêtes approfondies et d’une surveillance minutieuse, a également permis la saisie d’un véhicule utilisé par le mis en cause pour transporter et écouler cette marchandise illégale. Le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Ouargla pour des chefs d’accusation graves : détention, stockage et achat de psychotropes en vue de leur revente, dans le cadre d’une organisation criminelle. Des charges de contrebande avec utilisation d’un moyen de transport mettant en danger la santé publique ont également été retenues.

Une autre opération dévoile un trafic organisé en fin d’année

Dans le cadre du plan de sécurité spécial pour la fin de l’année civile, la police judiciaire de Ouargla a réalisé une nouvelle saisie en démantelant un autre réseau de trafic de psychotropes. Suite à un travail de renseignement et de surveillance, les enquêteurs ont identifié le suspect ainsi que le véhicule utilisé pour ses activités illicites.

Après une fouille approfondie du véhicule intercepté, les agents ont découvert 2 295 capsules de Prégabaline 300 mg, également d’origine étrangère. Le suspect, impliqué dans cette opération, a été arrêté et présenté à la justice. Il est poursuivi pour possession, transport et stockage de psychotropes en vue de leur revente, avec l’usage d’un véhicule motorisé, ainsi que pour contrebande dans le cadre d’un réseau criminel organisé.

Ces deux opérations témoignent des efforts intensifiés des services de sécurité à Ouargla pour lutter contre le trafic de psychotropes, en particulier durant les périodes sensibles comme la fin d’année. La coopération entre les différentes unités de la sûreté nationale et l’utilisation d’une stratégie proactive basée sur le renseignement ont permis de démanteler ces réseaux dangereux, contribuant ainsi à protéger la santé publique et à renforcer la sécurité dans la région.