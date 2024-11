Démantèlement d’un réseau de trafic de tabac contrefait à Alger : une saisie de 159 000 sachets

Les unités de la gendarmerie nationale d’Alger ont récemment mené une série d’opérations qui ont permis de démanteler des réseaux impliqués dans la fabrication et la distribution de tabac contrefait.

Ces actions ont abouti à la saisie de 636 cartons contenant près de 159 000 sachets de tabac de contrefaçon.

L’estimation de la valeur totale des marchandises saisies atteint donc les 2 milliards de centimes, soit environ 200 millions de dinars.

Ainsi, les opérations ont été menées par la brigade de la gendarmerie de Birkhadem et la brigade de la zone industrielle de Rouiba, suite à des informations reçues concernant un transport important de tabac frauduleux.

Ce transport, effectué à bord d’un camion et d’un véhicule utilitaire de type « Master », a alors été intercepté après plusieurs semaines de surveillance discrète. Cette intervention a permis d’éviter que des milliers de sachets de tabac contrefait ne parviennent sur le marché.

Quelles conséquences pour les trafiquants ?

Suite à ces saisies, cinq individus ont été arrêtés et placés sous enquête judiciaire. Ils ont été immédiatement présentés aux autorités compétentes pour répondre des accusations liées à la production et la distribution de produits illicites. Ainsi, ces arrestations s’inscrivent dans une volonté plus large des autorités de lutter contre la contrefaçon, qui représente une menace croissante pour l’économie et la santé publique.

Le tabac de contrefaçon, souvent fabriqué à partir de matières premières de qualité inférieure et sans contrôle sanitaire, expose donc les consommateurs à de graves risques sanitaires.

La saisie des produits constitue un succès majeur dans la lutte contre le marché parallèle du tabac.