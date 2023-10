Démantèlement d’un réseau de trafic de substances illicites à Dar El Beïda

Actuellement, ils mènent des procédures judiciaires pour établir la vérité dans cette affaire et assurer que justice soit rendue.Ainsi, des informations sécuritaires ont mis en lumière l’existence d’un groupe criminel organisé opérant dans le stockage et la distribution de substances psychotropes et de drogues au sein d’une zone spécifique de Dar El Beïda, déclenchant ainsi cette opération. Les autorités compétentes ont agi avec rapidité et détermination pour mettre un terme à cette menace.