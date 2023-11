Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Sidi Amar (Annaba)

La brigade mobile de la police judiciaire de Sidi Amar, Annaba, a réussi à arrêter deux individus âgés de 32 et 34 ans, suspectés de détenir illégalement des substances psychotropes en vue de les commercialiser.

Au cours de l’intervention, l’équipe a donc saisi 1314 comprimés hallucinogènes et une somme d’argent provenant du trafic. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, pour répondre des accusations de possession, stockage, et acquisition illégale de substances psychotropes en vue de la vente par le biais de la contrebande à l’aide d’un véhicule.

Démantèlement d’un réseau d’extorsion sur les réseaux sociaux à Tizi Ouzou

La brigade de lutte contre les crimes majeurs de la sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou a mis fin ce week-end aux activités d’un réseau criminel composé de 7 individus, dont 3 femmes, spécialisé dans le chantage et les menaces de diffamation sur les réseaux sociaux.

Sous la supervision du parquet régional, l’opération a donc permis aux enquêteurs d’identifier et d’appréhender les membres du réseau, dont trois femmes âgées de 21 à 31 ans. Ces dernières utilisaient des artifices pour attirer des hommes d’affaires, les photographier dans des situations compromettantes, afin de les faire chanter pour obtenir des sommes d’argent allant de 400 millions à 1 milliard de centimes, en échange de la non-divulgation des images compromettantes sur les réseaux sociaux.

Les suspects ont été présentés aujourd’hui devant le procureur de la République près le tribunal de Draâ El Mizan, pour répondre des chefs d’accusation de constitution d’une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime d’extorsion, de menaces de diffamation sur les réseaux sociaux avec des images et vidéos compromettantes, et d’attirer des individus dans le but d’obtenir des sommes d’argent.