Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Alger : 2 suspects arrêtés

Les forces de sécurité de la wilaya d’Alger ont mené une opération réussie contre le trafic de drogue dans la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs. Cette intervention, conduite par la brigade de police judiciaire, a permis l’arrestation de deux individus impliqués dans la détention, le stockage et la commercialisation de stupéfiants.

L’opération a été déclenchée à la suite d’informations recueillies par les services de sécurité, faisant état de l’existence d’un réseau actif de distribution de drogue dans plusieurs quartiers de Bir Mourad Raïs. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux suspects étaient connus pour écouler des quantités importantes de stupéfiants dans différents secteurs de la capitale.

Face à la gravité des faits signalés, la police judiciaire a lancé une surveillance discrète et prolongée, permettant de confirmer l’identité des mis en cause et d’établir leurs liens avec le trafic de drogue. Après avoir recueilli suffisamment de preuves, les forces de l’ordre ont planifié une série d’interventions, incluant des perquisitions aux domiciles des suspects.

Une importante saisie de drogue et d’argent

Les perquisitions menées dans les résidences des suspects ont permis la découverte et la saisie de 3,175 kg de résine de cannabis, une quantité significative qui atteste de l’ampleur du trafic auquel ils étaient impliqués. En plus de la drogue, les enquêteurs ont également mis la main sur une somme d’argent s’élevant à 50,85 millions de centimes, représentant les bénéfices de la revente des stupéfiants.

À l’issue de leur arrestation, les deux suspects ont été placés en garde à vue avant d’être présentés devant le parquet territorialement compétent. Ils font face à des poursuites pour détention, stockage et distribution de stupéfiants dans le cadre d’un réseau criminel organisé.

Cette nouvelle arrestation illustre la mobilisation constante des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, un fléau qui touche de nombreuses zones urbaines du pays.