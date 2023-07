Démantèlement d’un réseau criminel qui se faisait passer pour le Croissant-Rouge algérien

Le service central de police judiciaire de la Gendarmerie nationale à Cheraga a réussi à démanteler un réseau criminel qui se faisait passer pour le Croissant-Rouge algérien.

Ce réseau était impliqué dans des activités d’importation illégale et d’introduction de marchandises étrangères en Algérie. Il tirait profit des avantages douaniers accordés au Croissant-Rouge algérien en raison de ses activités humanitaires.

L’opération s’est soldée par l’arrestation de huit individus, dont une femme, et la saisie de quatre conteneurs au port d’Alger en provenance de pays étrangers. En outre, 510 colis contenant des vêtements et des chaussures usagés ainsi que 4 130 colis contenant de l’huile moteur ont été saisis.

La valeur financière des marchandises saisies a été estimée à plus de 24 milliards de centimes.

Un réseau criminel de trafic de faux billets démantelé

Un réseau criminel impliqué dans le trafic de faux billets avait été démantelé, avec la saisie de 440 millions de centimes et 75 kg de cannabis. Les autorités de sécurité de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont réussi à mettre fin à cette activité illégale, une semaine après le démantèlement d’un réseau similaire.

Dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles qui menacent l’économie nationale, les services de sécurité ont démantelé un réseau criminel international dirigé par un individu de nationalité marocaine.

Ce réseau, composé de six personnes dont une femme, opérait à travers les frontières marocaines du pays. Les forces de sécurité ont réussi à saisir 440 millions de centimes en fausse monnaie et 75 kg de cannabis.

Selon le communiqué, l’élaboration d’un plan opérationnel par les membres de la brigade mobile de la police judiciaire a permis de neutraliser les activités criminelles du réseau et d’arrêter les six membres, dont une femme et son fils âgé de 13 ans, qu’ils utilisaient pour dissimuler et tromper pendant leurs déplacements.