Démantèlement d’un réseau criminel : plus de 500 000 comprimés d’Ecstasy et un semi-remorque saisis

Les services de sécurité de l’Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé un réseau criminel opérant dans l’Ouest du pays, lors d’une opération qui a permis la saisie de drogues, d’argent et de véhicules utilisés par les trafiquants.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère de la Défense nationale (MDN), un dangereux réseau criminel composé de neuf individus a été démantelé entre le 16 et le 22 décembre 2025, dans la région de l’Ouest du pays. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations menées par l’ANP contre la contrebande, le crime organisé transfrontalier et le trafic de drogues et de substances psychotropes. Les services de sécurité ont agi suite à une exploitation optimale de renseignements, permettant d’identifier et d’arrêter les membres du réseau.

Au cours de cette opération, les forces de l’ANP ont saisi 517 400 comprimés psychotropes de type Ecstasy, une somme d’argent provenant des activités criminelles s’élevant à 13 951 500 DA, cinq véhicules touristiques, deux camions semi-remorque et plusieurs téléphones portables utilisés par les trafiquants.

Le MDN souligne que cette action illustre le haut niveau de préparation et de vigilance des unités de l’ANP, capables de déjouer les actes criminels et de lutter efficacement contre la prolifération du fléau de la drogue au sein de la société.

