Démantèlement d’un réseau criminel : plus de 500 000 comprimés d’Ecstasy et un semi-remorque saisis
Démantèlement d’un réseau criminel

Les services de sécurité de l’Armée nationale populaire (ANP) ont neutralisé un réseau criminel opérant dans l’Ouest du pays, lors d’une opération qui a permis la saisie de drogues, d’argent et de véhicules utilisés par les trafiquants.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère de la Défense nationale (MDN), un dangereux réseau criminel composé de neuf individus a été démantelé entre le 16 et le 22 décembre 2025, dans la région de l’Ouest du pays. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations menées par l’ANP contre la contrebande, le crime organisé transfrontalier et le trafic de drogues et de substances psychotropes. Les services de sécurité ont agi suite à une exploitation optimale de renseignements, permettant d’identifier et d’arrêter les membres du réseau.

Au cours de cette opération, les forces de l’ANP ont saisi 517 400 comprimés psychotropes de type Ecstasy, une somme d’argent provenant des activités criminelles s’élevant à 13 951 500 DA, cinq véhicules touristiques, deux camions semi-remorque et plusieurs téléphones portables utilisés par les trafiquants.

Le MDN souligne que cette action illustre le haut niveau de préparation et de vigilance des unités de l’ANP, capables de déjouer les actes criminels et de lutter efficacement contre la prolifération du fléau de la drogue au sein de la société.

ANP : bilan des opérations du 14 au 20 janvier 2026

Dans le cadre des efforts soutenus visant à préserver la sécurité nationale et à lutter contre le terrorisme ainsi que la criminalité organisée sous toutes ses formes, des unités et détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont mené, du 14 au 20 janvier 2026, plusieurs opérations à travers l’ensemble du territoire national. Ces actions ont donné lieu à des résultats significatifs, illustrant le professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des Forces armées.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP ont procédé à l’arrestation de dix (10) éléments de soutien aux groupes terroristes, lors d’opérations distinctes menées dans différentes régions du pays. Ces interventions s’inscrivent dans la stratégie de neutralisation des réseaux de soutien logistique et humain aux organisations terroristes.

Parallèlement, et dans la continuité des efforts déployés contre le narcotrafic, des détachements combinés de l’ANP, agissant en coordination avec les différents services de sécurité, ont intercepté quarante-six (46) narcotrafiquants à travers les Régions militaires. Ces opérations ont permis de mettre en échec des tentatives d’introduction de sept (7) quintaux et soixante-cinq (65) kilogrammes de kif traité en provenance des frontières avec le Maroc. En outre, deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent neuf (282 909) comprimés psychotropes ont été saisis.

Orpaillage illicite, contrebande et trafic de carburant

Dans les régions de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam et Illizi, les unités de l’ANP ont arrêté deux cent cinquante-quatre (254) individus et saisi vingt-cinq (25) véhicules, trois cent dix (310) groupes électrogènes, deux cent dix-sept (217) marteaux-piqueurs, trente-neuf (39) détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d’or brut, de pierres et divers équipements utilisés dans l’orpaillage illicite.

Lors d’autres opérations distinctes, treize (13) individus ont été appréhendés et un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, deux (2) fusils de chasse, huit mille cinq cent quatre-vingts (8 580) litres de carburant, dix-sept (17) quintaux de tabac et soixante-deux (62) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis.

Par ailleurs, les Garde-côtes ont mis en échec plusieurs tentatives d’émigration clandestine sur les côtes nationales et procédé au sauvetage de cent quatre-vingts (180) individus à bord d’embarcations de construction artisanale. Dans le même contexte, cinq cent vingt-sept (527) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national.

Ce bilan hebdomadaire confirme l’engagement constant de l’Armée Nationale Populaire dans la protection du pays, la sécurisation des frontières et la lutte contre toutes les formes de menaces portant atteinte à la stabilité et à la sécurité nationale.

