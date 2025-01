Démantèlement d’un réseau criminel : importante saisie de cocaïne et d’ecstasy

Les forces de police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’El Menia ont mené cette semaine une opération d’envergure qui a abouti au démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues et de substances psychotropes. Deux individus ont été arrêtés, et une importante quantité de stupéfiants a été saisie : près de 2 kilogrammes de cocaïne, 2 000 comprimés d’ecstasy, ainsi que d’autres drogues et psychotropes.

Cette opération découle d’un travail de renseignement intensif mené par les services compétents. Les enquêteurs ont découvert qu’une tentative de transport de cocaïne était en cours à bord d’un bus de voyageurs reliant El Menia à une wilaya voisine. Les forces de l’ordre ont agi rapidement pour intercepter le principal suspect. Lors de son arrestation, une quantité impressionnante de 1,9 kilogramme de cocaïne a été saisie, mettant en échec son projet criminel.

L’enquête ne s’est pas arrêtée là. Sous la supervision du parquet territorialement compétent, les investigations ont alors permis d’identifier et d’arrêter un complice impliqué dans le même réseau. Ce dernier détenait également une quantité importante de stupéfiants, parmi lesquels :

1 955 comprimés d’ecstasy , une drogue de synthèse très prisée sur le marché illégal ;

700 grammes de cannabis traité, prêts à être distribués ;

780 capsules de prégabaline, un psychotrope utilisé à des fins détournées ;

90 capsules de chloroxane, une autre substance psychotrope interdite.

Police algérienne : une lutte acharnée contre le trafic de drogue

Les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Menia. Ils sont accusés de possession, transport et tentative de commercialisation de drogues dures (cocaïne, ecstasy) et de psychotropes, en violation des lois en vigueur.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts constants des autorités algériennes pour démanteler les réseaux de trafic de drogues, un fléau qui menace la sécurité publique. En plus de porter un coup dur à cette organisation criminelle, l’opération illustre l’efficacité des services de renseignement et des unités spécialisées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Ainsi, le trafic de drogues et de psychotropes reste un défi majeur pour les forces de l’ordre en Algérie. Les substances saisies, en particulier la cocaïne et l’ecstasy, témoignent de l’évolution des circuits de distribution et des types de drogues consommées dans le pays. Ces drogues dures, aux effets dévastateurs sur la santé physique et mentale, représentent une menace sérieuse pour la société, notamment les jeunes.