Démantèlement d’un réseau criminel et saisie de plus de 138 000 capsules de psychotropes

Les services de la police judiciaire de la wilaya de Tébessa ont neutralisé un réseau criminel organisé, procédant à l’arrestation de deux de ses membres et à la saisie de 138 600 capsules de prégabaline, un psychotrope classé parmi les substances dangereuses.

L’opération a été menée par la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), suite à des investigations de terrain ayant permis de localiser les cachettes des suspects. Le premier a été interpellé dans la banlieue de Tébessa, où 103 200 capsules étaient dissimulées dans un étable attenant à sa résidence. Le second, originaire d’une autre wilaya de l’est, a été arrêté à son domicile familial, où 35 400 capsules étaient cachées dans des appareils électroménagers.

Les deux individus ont donc été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bir El Ater. Cette opération illustre l’engagement des forces de l’ordre de Tébessa dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels organisés.

La criminalité en Algérie : état des lieux

L’Algérie affiche un niveau de criminalité modéré, avec un indice de criminalité évalué à 52,92 en 2025, ce qui place le pays au 45ᵉ rang mondial. En Afrique, le pays se situe au 14ᵉ rang, devant plusieurs voisins, mais derrière certains États à faible criminalité.

Le taux de criminalité a connu une hausse ces dernières années. En 2021, il était de 1,57 pour 100 000 habitants, marquant une augmentation par rapport à l’année précédente. Cette tendance traduit un renforcement des atteintes à la sécurité dans certaines régions.

Les délits les plus courants incluent les atteintes aux personnes, représentant près de 44 % des affaires de droit commun, et les vols, notamment les vols à la tire et les vols de sacs à main, fréquents dans les grandes villes après la tombée de la nuit. Des cas de vols à main armée sont également signalés, même si leur fréquence reste limitée.

La cybercriminalité est en forte augmentation, avec plusieurs milliers de cas signalés chaque année. Ces nouvelles formes de criminalité montrent l’évolution des modes opératoires des criminels et la nécessité pour les autorités de renforcer leur surveillance et leurs dispositifs de sécurité.

Face à ces défis, les forces de l’ordre en Algérie poursuivent alors leurs efforts pour protéger la population et lutter contre tous types de criminalité, qu’elle soit traditionnelle ou numérique.