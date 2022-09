Démantèlement d’un réseau criminel d’escrocs à Jijel 

Les éléments de la division économique et financière de la police judiciaire de la wilaya de Jijel ont réussi à démanteler un réseau criminel d’escrocs, composé de trois individus et dirigé par une femme, et à saisir une importante somme issue de ses revenus criminels.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 7 septembre, les services de police de la wilaya de Jijel ont fait part du démantèlement d’un réseau criminel d’escrocs activant sur le réseau social Facebook. Ce réseau compte trois individus âgés entre 28 et 66 ans, dont une femme à sa tête.

D’après les informations des services de Sureté de la wilaya de Jijel, l’affaire a éclaté quand les éléments de la division ont détecté une publication suspecte sur un compte Facebook utilisant un pseudonyme. À travers ce faux compte, la principale suspecte trompait ses victimes en postant de faux services, à l’instar de la vente d’appareils électroménagers par facilité de paiement et à des prix nettement plus attractives que ceux du marché réel.

En échange de ces offres de services fictives, les victimes devaient donc verser ou transférer des sommes d’argent sur le compte de l’escroc. Cependant, une fois qu’elle récupérait cet argent, la mise en cause coupait contact avec ses victimes sans donner de nouvelles, et ce, en les bloquant et les bannissant de son compte Facebook, et en créant de nouveaux comptes, avec d’autres pseudonymes.

L’escroc aurait amassé près de 590 millions de centimes

Sous la supervision du Procureur de la République territorialement compétent, et à l’issue de la perquisition du domicile de la principale accusée, les investigations ont permis la saisie d’une importante somme issue des revenus criminels de cette escroquerie et qui s’élèvent à près de 583 millions de centimes, outre les bijoux en or jaune.

Le communiqué de la police de Jijel a aussi fait part de l’arrestation des deux complices impliqués dans cette affaire d’escroquerie. Indiquant qu’il s’agit d’un homme et d’une femme. Les enquêtes ont démontré qu’ensemble, les trois mis en cause avaient acquis une voiture touristique et une habitation, issus de leurs revenus criminels.

Après avoir pris toutes les mesures légales à l’encontre des accusés, ces derniers seront présentés devant les juridictions compétentes pour constitution d’une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits d’atteinte au public. Mais aussi, pour blanchiment d’argent, recel des revenus criminels et participation à une escroquerie.

D’ailleurs, la principale suspecte, qui est à la tête de ce réseau criminel, fait l’objet d’un mandat de dépôt. Alors que ces deux coaccusés ont retrouvé leur liberté, conclu le même communiqué.