Démantèlement d’un réseau criminel de trafic d’antiquités à Ain Defla

Dans une opération d’envergure menée par les unités de la Gendarmerie nationale à Ain Defla, un réseau criminel actif dans le trafic illégal d’antiquités a été démantelé. L’opération, qui a nécessité une coordination minutieuse, a conduit à l’arrestation de trois individus âgés de 30 à 50 ans, en possession de pièces de monnaie anciennes d’une grande valeur historique.

Au cours de cette opération, pas moins de 189 pièces de monnaie antiques de diverses époques et tailles ont alors été saisies, ainsi qu’un coffret en bois orné de cuivre, deux objets en métal jaune en forme de petits chandeliers, des épées et des poignards remontant à l’époque romaine, une encrier, une paire de bracelets, et quatre téléphones portables. Les membres de ce réseau criminel s’adonnaient illégalement au commerce de biens culturels sans obtenir les autorisations légales requises.

Les actes criminels de la bande

L’opération de démantèlement découle alors d’informations fournies sur l’existence d’un gang criminel opérant dans la région de la wilaya d’Ain Defla, impliqué dans le commerce illégal de biens culturels et d’antiquités. Ces biens étaient acquis de manière illégale, puis acheminés par le réseau pour être ensuite introduits sur le marché noir. Les criminels élaboraient des plans sophistiqués pour échapper à la vigilance des autorités et mener à bien leurs activités illicites.

Suite à une planification méticuleuse et à des opérations coordonnées, les suspects ont été interceptés alors qu’ils se trouvaient à bord de deux véhicules utilitaires et touristiques. Ils ont été immédiatement conduits au siège de la brigade de la Gendarmerie nationale. Une fois les procédures légales nécessaires complétées, les suspects seront présentés devant le Procureur de la République d’Ain Defla.

Ainsi, cette opération de démantèlement représente une étape majeure dans la lutte contre le trafic d’antiquités et la protection du patrimoine culturel de la région. Elle témoigne de l’engagement des forces de l’ordre à préserver notre histoire et notre culture en mettant un terme aux activités criminelles de ces réseaux.