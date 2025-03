Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de pâtisseries traditionnelles

Dans le cadre de la lutte contre les activités commerciales illégales et la protection de la santé publique, les services de police de la wilaya de Chlef ont récemment mis fin aux activités d’un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication de pâtisseries traditionnelles. Opérant sans autorisation et dans des conditions d’hygiène déplorables, cet établissement représentait un danger pour les consommateurs.

Une descente menée par les forces de l’ordre, en coordination avec les services du commerce et de l’hygiène, a permis de saisir et de détruire une importante quantité de produits alimentaires impropres à la consommation, tout en engageant des poursuites judiciaires à l’encontre du propriétaire.

Les services de police de la wilaya de Chlef, représentés par la brigade de la police générale et la section de la police générale du sixième commissariat, ont mené une opération de contrôle qui a conduit au démantèlement d’un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication de pâtisseries traditionnelles.

Situé dans le quartier de Ben Souna, cet atelier fonctionnait sans autorisation et dans des conditions sanitaires préoccupantes, ne respectant aucune des normes d’hygiène et de sécurité requises.

L’opération alors a été déclenchée après réception d’informations signalant une activité illégale dans cet atelier. Les forces de l’ordre, accompagnées des services du commerce et de l’hygiène de la municipalité de Chlef, ont effectué une descente sur les lieux. Elles ont constaté donc que les produits alimentaires étaient fabriqués et stockés dans un environnement insalubre, avec l’utilisation de matériel inadapté et potentiellement nocif pour la santé des consommateurs.

Saisie et destruction d’une grande quantité de produits alimentaires

Au total, les autorités ont donc saisi une importante quantité de pâtisseries et de matières premières utilisées dans leur fabrication, notamment :

119 kg de zlabia de différentes variétés,

de zlabia de différentes variétés, 20 kg de makrout,

de makrout, 20 litres d’huile de friture usagée,

d’huile de friture usagée, 60 litres de sirop de miel préparé,

de sirop de miel préparé, 4 kg de pâte prête à l’emploi,

de pâte prête à l’emploi, 200 kg de sucre,

de sucre, 100 kg de farine.

L’ensemble des produits saisis, considérés comme impropres à la consommation, ont été immédiatement détruits sur place, conformément aux réglementations en vigueur.

Des poursuites judiciaires engagées contre le propriétaire

En plus des violations des normes sanitaires, l’enquête a révélé que le propriétaire exerçait son activité sans immatriculation au registre du commerce. Il faisait également fi des obligations de salubrité et réalisait des transactions commerciales en dehors du cadre légal.

Ainsi, sur instruction du parquet compétent, des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. Les autorités rappellent leur engagement à lutter contre ce type d’activités illicites, mettant en garde contre les dangers sanitaires qu’elles représentent. Elles réaffirment également leur vigilance quant au respect des normes en vigueur afin d’assurer la sécurité des consommateurs.